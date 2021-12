Cattura un’impressionante eruzione causata da un buco nero supermassiccio a circa 12 milioni di anni luce dalla Terra

Uno squadra di astronomi Gli australiani hanno ottenuto Produci il quadro più completo dell’eruzione cutanea da noi buco nero gigante Più di 12 milioni di anni luce di distanza, che può essere visto dalla Terra 16 lune piene lunghe affiancato.

L’immagine mostra l’emissione radio della sostanza proiettato fuori dal cratere quasi alla velocità della luceChe si riflette sotto forma di due giganteschi lobi di plasma che si estendono Più di un milione di anni luce di distanza dal mezzo centauri a, una gigantesca galassia ellittica.

Centaurus A è la quinta galassia più luminosa nel cielo del nostro pianeta e al centro di questo fenomeno La sua massa è di 55 milioni di soli. Il cratere divora gas, polvere e altri materiali vicini che vengono poi espulso sotto forma di aerei sparsi nello spazio, Creando così enormi bolle Si può vedere nella foto.

realizzare cattura del materiale del buco nero Il telescopio è stato usato Murchison Widefield Matrix (MWA) nell’entroterra dell’Australia occidentale, che Non ha interferenze wireless E un ampio campo visivo.

Mosaic 107 è uno dei 256 mosaici del Murchison Widefield Array situato a 1,5 chilometri dal nucleo del telescopio | Foto: Pete Wheeler, ICRAR

divorando il materiale ed espellendolo

Secondo Benjamin McKinley, astronomo della Curtin University in Australia e autore principale di uno studio che descrive un’eruzione vulcanica, questa immagine è un Una combinazione di osservazioni radio, ottiche e a raggi X.

In particolare, puoi vedere Il plasma emesso dal foro è blu, che interagiscono con gas caldi che emettono raggi X (in arancione), Inoltre Idrogeno neutro freddo mostrato in viola. I toni rossi, invece, rappresentano le righe spettrali alfa H che caratterizzano l’idrogeno quando gli elettroni vengono persi.





Immagine a colori composita del Centaurus A.

McKinley ha fatto riferimento a questo anche nelle note precedenti Non puoi apprezzare l’estrema luminosità degli aeroplani I dettagli dell’area sono stati distorti, ma ora puoi vedere chiaramente il punto Dove si concentra l’energia e come si disperde? Verso l’esterno dove la luce diventa fioca.