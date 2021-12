La NASA sta seguendo gli esploratori in Antartide. L’agenzia vuole preparare le persone per Marte

Marte è un pianeta freddo e arido su cui nessun essere umano ha mai messo piede. Tuttavia, questo cambierà nel tempo. Quando la NASA invia i suoi primi astronauti in questo mondo, vuole assicurarsi che possano fare proprio questo. Per questo motivo l’agenzia ha deciso di Segui due esploratori britanniciAttraversando l’Antartide.

I due esploratori citati sono Justin Packshaw e Jamie Facer Childs, che sono in un tour di 80 giorni in Antartide. In questo periodo viaggeranno insieme 3650 km. Fa parte della missione Chasing the Light, una spedizione completa per aiutare le agenzie spaziali a valutare la capacità delle persone di sopravvivere in condizioni difficili.



Foto: chasingthelight2021.com Justin Paxshaw i Jimmy Weiser Childs Chasing Light Mission

Questo ti aiuterà a valutare le tue capacità fisiche e mentali. Gli uomini saranno esposti a condizioni meteorologiche molto difficili. Compresi forti venti fino a 320 km/h. Justin Packshaw e Jamie Facer Childs hanno dispositivi mobili speciali che ti consentono di recuperare dati preziosi.

