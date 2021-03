Caffè “Quinone” patron Giannis Peristras

Prosegue senza sosta la preparazione di Giannis Peristras per l’Europeo e il Campionato Italiano, con il 15enne in partenza per la pista del Mugello e il test CIV 2021 per due giorni.

Venerdì 12 marzo, alla vigilia della partenza, sono arrivate buone notizie per Giannis e la sua squadra da “LE GRECHE” (donna greca) e caffè da Napoli, Italia, Caffe Quinone che sarà uno dei principali sponsor della fatica greca per il nostro paese per raggiungere la vetta del motorsport mondiale.

“Caffe Canon” è l ‘”oro di Napoli” (L’ORO DI NAPOLI), con una storia iniziata nel 1892, per produrre caffè di alta qualità, non solo per la selezione dei migliori gusti di caffè del Brasile, ma anche la moderna tecnologia che produce caffè dal 1962 in un modo costantemente aggiornato per garantire la qualità.

In Grecia troviamo questo incredibile caffè di gusto in 3 negozi “LE GRECHE”, che oltre a Quinone sono specializzati in gelati di ottima qualità.

L’importatore kenon, Fotis Alifragkis, in quanto motociclista ha intrapreso lui stesso la strada del giovane motociclista greco e ha deciso di sostenere lo sforzo.

Si è incontrato a LE GRECHE ad Agia Paraskevi con Giannis Peristeras e nell’ambito della sicurezza in quel momento “si strinse la mano” o per selezionare i gomiti a conferma della collaborazione.

Grazie Giannis Perestras per la sponsorizzazione:

“Grazie mille, ma non posso provare il gelato ei dessert di Le Greche, perché la dieta è così rigida ora che ci avviciniamo all’inizio dei giochi. Continuo a non bere caffè regolarmente, ma ci ho provato un po ‘di Caffe Kenon e sembrava diverso e di qualità. Spero di fare la differenza. Quest’anno ai Giochi e per dimostrare ai miei compagni di squadra che la Grecia può lottare per il primo posto. Grazie per aver sostenuto gli sforzi della mia squadra “.

Fotis Aliragkis gli ha detto:

Giannis, noi crediamo in te e speriamo di mettere una piccola pietra nell’enorme sforzo che tu e la tua squadra fate. Ti auguriamo buona fortuna per le esperienze e i giochi e non vediamo l’ora di diventare il tuo sponsor principale negli anni a venire “.

Nota: Caffe Kenon può essere trovato su Le Greche: Venerdì Santo: 456 Mesogeion Ave.

Nuova psiche220 Olympionikon e Lykourgou Tel: 2130416299

