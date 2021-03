Ernest Camara, Sierra Leone: “Quanto mi è costata la carriera il rifiuto del visto?”

Il nominale è Muhammad Fajah Bari

BBC Sport Africa, Sierra Leone

All’età di 20 anni, sembrava che Ernst Camara avesse il mondo del calcio sotto i suoi piedi, ma purtroppo la sua carriera è stata interrotta da un infortunio.

Camara si è rotto la gamba destra nell’ottobre 2003 durante le qualificazioni ai Mondiali 2006 per la Sierra Leone e la Coppa d’Africa contro il Congo a Brazzaville.

Crede che un’operazione in Italia avrebbe potuto salvargli la carriera, ma gli è stato negato il visto per viaggiare lì dopo che i membri della squadra U-17 della Sierra Leone hanno chiesto asilo in Finlandia all’inizio dell’anno.

Questo infortunio non solo ha posto fine alla sua carriera, ma lo ha anche lasciato permanentemente sfigurato.

Mohamed Kallon era il capitano della Sierra Leone all’epoca e giocava per l’Inter. Fece in modo che Camara si recasse in Italia per l’operazione.

“Sono andato ad Abidjan (dopo essere tornato dal Congo a Freetown) insieme al funzionario della Federazione della Sierra Leone, Abubakar Kabba, per cercare di ottenere il visto per andare in Italia, ma non abbiamo dato il visto”, ha spiegato Camara.

“Kallon si è preso cura del mio viaggio ad Abidjan, ma purtroppo sono arrivato pochi mesi dopo che molti giocatori della Sierra Leone sono fuggiti in Finlandia dopo la loro uscita dalla Coppa del Mondo Under 17, e questo potrebbe essere uno dei motivi del mio rifiuto del visto”.

Il cuore è ferito

Camara non ha avuto altra scelta che tornare a Freetown dove non si era sottoposto ad intervento chirurgico e dove il trattamento che aveva ricevuto aveva causato la sua deturpazione. READ Lipsia in semifinale di coppa, Wolfsburg 2-0

“I miei piedi non erano più gli stessi di prima, non riesco più a camminare dritto. Era quasi la fine della mia carriera – ho cercato di costringermi a giocare dopo, ma non è stato facile”, ha spiegato.

Anche il trasferimento alla seconda divisione in Sierra Leone non ha avuto successo; Ha dovuto smettere del tutto di giocare dopo una stagione sul Monte Aureol Slifa.

Camara ha rivelato la tristezza che ha sofferto quando si è reso conto che la sua carriera professionale era stata interrotta.

“Ho sofferto di notti insonni e ho persino pianto dopo aver realizzato che non avrei mai più giocato per il mio paese e che questa era la fine della mia carriera”, ha detto a BBC Sport Africa.

“È successo in un momento in cui ero nel fiore degli anni; ero un giocatore chiave nella mia squadra nazionale, e poi l’allenatore della Jugoslavia Leon Stars Dusan Draskovic mi ha organizzato per trasferirmi in un club nel tuo paese.

“Non ne voglio nemmeno parlare perché mi si spezza il cuore, mi fa male. L’infortunio mi ha cambiato la vita, non avevo realizzato il mio sogno di giocare a calcio professionistico ai massimi livelli”, si rammarica Camara.

Il gioco della colpa

Commenta l’immagine, Ernest Camara (19), secondo in programma, è andato a giocare per la Sierra Leone contro il Gambia nel 2001

Camara crede di essere rimasto molto deluso dalla direzione dell’SLFA e dal governo del paese in quel momento.

“Sono stato ferito durante il servizio nazionale, quindi la NFL e il governo avrebbero dovuto fare del loro meglio per portarmi all’estero per cure mediche avanzate”, ha detto. READ Il Campionato Sei Nazioni: In Italia Antoine Dupont capovolge tutto

“Penso che non sarei sfigurato e che la mia carriera non sarebbe finita prematuramente se mi avessero aiutato. Sono molto deluso dall’AFPL e dal governo in quel momento, perché penso che non stessero facendo abbastanza”, dice.

Dice “Non si sono mai presi cura di me, non mi hanno mai ricompensato e invece mi hanno abbandonato. Sono un uomo arrabbiato, un uomo amareggiato”.

“Mi congratulo con Calon e gli altri giocatori, compreso l’ex capitano del Lyon Stars Ibrahim Karbo, che mi ha inviato parole di incoraggiamento e alcuni mi hanno sostenuto finanziariamente”, ammette il giocatore.

“Continuo a pensare che dovrei essere risarcito finanziariamente, e chiedo a SLFA e al governo di farlo”, sostiene.

Il segretario generale dell’SLFA dell’epoca, Alemu Bah, disse che erano in difficoltà finanziarie e fecero quello che potevano.

“I vincoli finanziari erano troppo grandi. Abbiamo fatto quello che potevamo”, ha detto Bah a BBC Sport Africa.

“Kallon si è offerto volontario per coprire le sue spese mediche mentre il giocatore giocava per il club di proprietà dell’FC Kallon”, ha detto il funzionario.

“Kallon stava andando bene, ma il nostro paese era già sulla lista nera perché i nostri giocatori U-17 erano appena scappati dalla Coppa del Mondo in Finlandia”, ha detto Bah. Freetown, che lo curò, era la struttura medica più efficiente di cui prendersi cura all’epoca “, continua Bah.

“In termini di risarcimento, se ci fosse un modo per il governo o l’AFPL di risarcirlo, sarebbe un grande gesto, soprattutto perché è stato ferito mentre rappresentava la Sierra Leone”, aggiunge.

Oltre a giocare per gli anziani, Camara ha aiutato la Sierra Leone a vincere il campionato regionale UFOA Under 17 in Benin nel 1996, prima di giocare anche per il suo paese a livello Under 20. READ Creta è la destinazione numero uno per i tedeschi

Ha partecipato alle sue prime 19 partite in prima squadra in una sconfitta in trasferta per 2-0 contro Sao Tome e Principe nell’aprile 2000, in una partita di qualificazione per il turno preliminare della Coppa del Mondo.

A livello di club, ha iniziato la sua carriera con l’ex campione della Sierra Leone Freetown United, ora Freetown City FC, prima di unirsi a Mighty Blackpool con il quale ha vinto il suo primo campionato in Sierra Leone nel 2001.

Calon continua a sostenere Camara assumendolo come direttore della squadra giovanile del suo club della Sierra Leone che porta il suo nome.