BoxArt Brawl: Duel – The Legend of Zelda: The Wind Awake

Ciao ragazzi, e benvenuti in un’altra versione di rissa di box art!

in edizione della scorsa settimanaabbiamo dato un’occhiata The Legend of Zelda: The Minish Cap per GBA; È forse una delle voci più sottovalutate del franchise Nintendo. Il Giappone ha ottenuto ancora una volta la parte del leone dei voti con un enorme 76%. L’Europa è arrivata seconda con il 14% e il Nord America terza con il 9%.

Questo dimostra solo quanto sia vantaggioso l’orientamento orizzontale dei fondi GBA giapponesi; C’è semplicemente molto più spazio con cui lavorare, e questo è magnificamente illustrato dall’inquadratura colorata di Link circondato dal popolo Minish.

Questa settimana, mi sono impegnato ancora una volta con Zelda per dare un’occhiata a quella che è spesso considerata una delle migliori voci del franchise: The Legend of Zelda: Wind Awake. È stato rilasciato in Giappone per GameCube nel 2002 prima della sua uscita in Occidente nel 2003 e il seguito Maschera Majora Inizialmente è stato deriso per la sua svolta radicale nello stile visivo, con molti che ironicamente si riferivano al gioco come “Celda” per il suo approccio losco.

Tuttavia, nei decenni successivi, l’apprezzamento dei fan per il gioco è solo aumentato ogni anno che passa, e ci sono molti (incluso noi) che sono semplicemente Bruciando per vedere il Versione Wii U HD Dal gioco portato su Switch – per favoreNintendo!

Per Box Art Brawl questa settimana, il Nord America e l’Europa si uniranno ancora una volta a causa delle forti somiglianze nei rispettivi design. Sebbene ci siano differenze di grado e colore, le composizioni effettive sono abbastanza vicine da corrispondere. Ma basta con le chiacchiere, andiamo avanti!

Assicurati di esprimere il tuo voto nel sondaggio qui sotto; Ma prima, diamo un’occhiata ai design delle scatole artistiche.

Nord America ed Europa



Il design occidentale del Wind Waker ha mantenuto un grande allineamento con il tema d’oro della serie, che è stato reso popolare con il lancio di Un collegamento al passato Alcuni anni fa. Con entrambe le versioni possiamo vedere Link che naviga in cima a The King of Red Lions, anche se l’immagine è senza dubbio più prominente nella versione europea. È difficile dire quale preferiamo dato che sono così simili nel design, ma se pressati probabilmente ci propenderemo per la versione nordamericana del suo approccio più luminoso e più sottile.

Giappone

Laddove la versione occidentale di The Wind Waker mostrava un approccio più “tradizionale” alla sua box art, il Giappone è andato nella direzione opposta e ha optato per uno stile più luminoso e vibrante. Hai Link in persona davanti e al centro che sventola un piccolo manganello Wind Waker intorno a lui circondato dalle riprese dell’introduzione del gioco di apertura, inclusi alcuni Sorprendente testo Hyliano. È sicuramente un approccio completamente diverso al design, ma pensiamo che funzioni davvero bene!

Quale regione ha avuto la migliore box art di Zelda: The Wind Waker? (646 voti) Nord America ed Europa47% Giappone53%

Grazie per aver votato! Ci vediamo la prossima volta per un altro round di Box Art Brawl.