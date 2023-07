Bilal Touré: L’Italia ha gli occhi puntati sul Mali

Secondo Fabrice Hawkins, giornalista di RMC Sport, Milan e Atalanta hanno messo gli occhi sul giovane promettente attaccante di Almeria, Bilal Toure (21), per rafforzare le loro opzioni offensive. I club hanno messo gli occhi sul nazionale del Mali dopo non essere riusciti a ottenere i servizi di Marcus Thuram dal Borussia Mönchengladbach.

Bilal Toure, arrivato l’estate scorsa dall’Almeria dallo Stade Reims (Ligue 1) per 8 milioni di euro, ha attirato l’attenzione di molti grandi club grazie alla sua prestazione nel campionato spagnolo. Tra i club interessati al talentuoso attaccante ci sarebbe anche il Napoli.

Secondo quanto riferito, l’Atalanta ha cercato di ottenere la firma dell’attaccante offrendogli un lucroso contratto quinquennale con uno stipendio mensile netto di 125.000 euro. Il club bergamasco, noto per il suo stile di gioco offensivo, vede il 21enne come una preziosa aggiunta alla propria rosa e spera di concludere presto l’affare.

Dal canto suo, il Milan, che cerca di rafforzare le sue opzioni offensive dopo la sconfitta di Thuram, ha individuato nel Maliano un potenziale obiettivo. I rossoneri sono ansiosi di aggiungere la sua energia e le capacità di segnare alla loro squadra mentre mirano a lottare per i titoli la prossima stagione.

Milan e Atalanta, invece, devono negoziare con l’Almeria. Si dice che il club spagnolo stia cercando di assicurarsi tra i 15 ei 20 milioni di euro per il nativo di Adjame grazie alle sue prestazioni impressionanti e al potenziale di crescita.

Durante la stagione in corso, Touré ha avuto un enorme impatto sull’Almeria, collezionando 21 presenze nella Liga. Mettendo in mostra le sue abilità da gol segnando sette volte, fornendo due assist ai suoi compagni di squadra, leggiamo sui trasferimenti. A soli 21 anni, le cattive prestazioni del blocco hanno attirato l’attenzione dei principali club europei, preannunciando un brillante futuro per questo promettente attaccante.

❗️Il Milan affronta Bilal Toure dopo aver mancato Marcus Thuram 🔹 Anche l’Atalanta la vuole e offre un contratto di 5 anni a 125.000 euro al mese. 🔹Anche il Napoli vuole attirare il capocannoniere Almeria chiede tra i 15 ei 20 milioni di euro pic.twitter.com/sPOR0JZtkX —Fabric Hawkins 24 giugno 2023

Man mano che i negoziati si sviluppano, resta da vedere quale club si assicurerà i servizi di Bilal Toure. L’interesse di Milan e Atalanta per il talentuoso attaccante riflette la loro ambizione di potenziare le proprie capacità offensive, mentre il Napoli si aggiunge alla concorrenza per la sua firma. I fan e gli appassionati di calcio attenderanno con impazienza ulteriori sviluppi in quella che promette di essere un’entusiasmante saga di trasferimenti.