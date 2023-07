L’Italia supera l’Argentina – Sport – Christian Journal

Condividi questo articolo su:

di Leo De Garrigues (iDalgo)

Non c’era nessuna immagine e la logica è stata rispettata. Nei quarti di finale della Volleyball Nations League, l’Italia ha battuto l’Argentina (3-0) e si è qualificata per i quarti di finale della competizione. Il primo set (25-17) è stato il più attaccato, poi le azzurre hanno progressivamente accelerato (25-13, poi 25-14). Per assicurarsi un posto in finale, affronteranno gli americani, caduti poco prima dei francesi.