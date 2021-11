Best Buy US ha delle fantastiche offerte per la Cyber ​​Week

Best Buy US ha sempre abbracciato lo spirito dello shopping del Black Friday e dell’Internet Monday. Quest’anno non fa eccezione. Di seguito abbiamo una tabella delle offerte ordinata ma non esaustiva per te. Il gigante della vendita al dettaglio ha in realtà alcune promozioni Apple. Puoi alzarti fino a $725 di sconto iPhone 13 vaniglia e fino a enorme Risparmia $ 900 Da iPhone 13 Pro. Tieni presente che per accedere a questo tipo di commissioni dovrai attivare il telefono sul piano del tuo operatore ed eventualmente sostituire anche un vecchio dispositivo. Lo stesso vale generalmente per up Risparmia $ 400 Sul nuovo Samsung Galaxy Z Fold3 5G o Z Flip3 5G. L’offerta su questi è ulteriormente migliorata da un paio di cuffie wireless Galaxy Buds2 gratuite.

Se non sei alla ricerca di un telefono, ma preferisci acquistare un laptop o un tablet, le offerte sono in media più semplici. Hai solo una bella commissione fino a $ 500 di sconto su alcuni modelli di MacBook Pro e fino a $ 150 su MacBook Air. Laptop Samsung e dispositivi Surface fino a 500 dollari e 400 dollari , dritto e puoi ottenere buoni affari Altri dispositivi Windows Inoltre. più alcuni ChromebookSe sei interessato a questo. Il risparmio sul tablet è anche in tavola, con Fino a $ 150 di sconto su iPad Pro. Best Buy ha anche un programma di baratto fino a 200 dollari di sconto Apple Watch serie 7.

Come abbiamo detto, questo elenco è lungi dall’essere completo e dovresti navigare nel sito per saperne di più. Abbiamo elencato alcune delle offerte di cuffie più interessanti qui, ma c’è molto di più, inclusi alcuni altoparlanti Bluetooth, TV e alcuni piccoli elettrodomestici. Per una panoramica più ampia delle offerte del Black Friday presso altri rivenditori statunitensi, puoi consultare il nostro articolo completo.