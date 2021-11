Il nuovo Apple HomePod mini porta colori vibranti alla musica

Nuova Delhi: I colori vivaci danno vita a una felicità senza limiti e, se combinati bene con la tecnologia, possono creare una bella esperienza a casa o in ufficio. Ora aggiungi musica al colore e alla tecnologia e voilà! Hai quello che viene chiamato il nuovo Apple HomePod mini.

L’Apple HomePod mini è ora disponibile in tre colori vivaci: giallo, arancione e blu (più bianco e grigio siderale), offrendo agli utenti in India ancora più modi per esprimere la propria personalità e il proprio stile in qualsiasi spazio.

HomePod mini, che può trasmettere contenuti da piattaforme di streaming musicale come Gaana e JioSaavn in India, offre un’ottima esperienza di ascolto musicale, intelligenza Siri e funzionalità di casa intelligente, con privacy e sicurezza integrate.

Alto solo 3,3 pollici, il dispositivo si integra perfettamente con i prodotti e i servizi Apple, offrendo una superficie tattile colorata, una trama reticolare, icone del volume e un cavo di alimentazione intrecciato, il tutto per soli Rs 9.900.

Vediamo come questo colorato dispositivo può trovare un bel angolino nella tua casa.

Mettere un HomePod a casa tua

Per quanto riguarda l’audio, HomePod mini utilizza l’audio computazionale per fornire un’esperienza audio ricca e dettagliata.

Per ottenere un suono eccezionale da un design così compatto, il chip Apple S5 esegue un software avanzato per analizzare le proprietà uniche della musica.

A un livello più profondo, applica modelli di sintonizzazione complessi per migliorare il volume, regolare la gamma dinamica e controllare il movimento del driver e i radiatori passivi, il tutto in tempo reale.

Il driver full range dell’HomePod mini, i magneti al neodimio premium e la coppia di radiatori passivi a cancellazione di forza consentono bassi profondi e alti chiari.

Una guida d’onda audio progettata da Apple dirige il flusso dell’audio verso il basso e fuori dalla parte inferiore dell’altoparlante per un’esperienza audio coinvolgente a 360 gradi.

Il posizionamento di due mini altoparlanti HomePod nella stessa stanza creerà una coppia stereo per un’esperienza più coinvolgente durante l’ascolto della musica.

Una serie di tre microfoni ascolta “Hey Siri” e un quarto microfono rivolto verso l’interno aiuta a cancellare il suono dall’altoparlante per migliorare la capacità di Siri di ascoltare le richieste vocali durante la riproduzione della musica.

Siri su Homepod

Puoi chiedere a Siri di chiamare qualcuno, ottenere indicazioni stradali, riprodurre musica o controllare il tempo utilizzando un misto di inglese hindi, telugu, kannada, tamil, bengalese, marathi, punjabi, malayalam o gujarati.

Puoi anche chiedere a Siri sul tuo HomePod mini di aiutarti a localizzare un iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple Watch o AirTag smarrito riproducendo un suono per localizzarlo.

HomePod mini funziona con Apple Music, Apple Podcast e migliaia di stazioni radio (inclusa la pluripremiata Apple Music 1).

Apple Music offre più di 90 milioni di brani, migliaia di playlist curate, incluse centinaia create appositamente per il piano Apple Music Voice; Oltre 25.000 episodi radio esclusivi e altri contenuti originali.

Se non viene riprodotto nulla su HomePod mini, i suggerimenti di ascolto personalizzati vengono visualizzati automaticamente sull’iPhone quando è vicino all’altoparlante e sono disponibili controlli istantanei senza dover sbloccare l’iPhone.

Controlla i tuoi accessori per la casa intelligente con HomePod

HomePod mini può essere utilizzato anche per controllare gli accessori per la casa intelligente.

Puoi utilizzare semplici comandi vocali di Siri per spegnere le luci, modificare la temperatura, bloccare le porte, impostare la scena o controllare gli elettrodomestici in orari specifici.

Puoi anche inviare un messaggio interfono da un HomePod mini a un altro e il messaggio vocale verrà riprodotto automaticamente sull’HomePod mini designato.

Siri estenderà presto il supporto del riconoscimento vocale multiutente a tutte le aree in cui è disponibile HomePod mini, in modo che tutti in casa possano ascoltare musica su misura per i propri gusti, accedere alle proprie playlist, utilizzare richieste personalizzate e altro ancora.

Siri regolerà anche automaticamente il volume di conversazione su HomePod mini in base all’ambiente della stanza e alle dimensioni dell’utente.

conclusione: Se sei un amante della musica, HomePod mini ti dà accesso a oltre 90 milioni di brani e una profonda integrazione con i tuoi dispositivi Apple.

Con nuovi colori vivaci, HomePod mini si adatta a più luoghi della casa, offrendo un suono eccezionale.