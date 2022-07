Benoit Michelina: “Togliere la logica del locale, l’identità convergente, la logica finanziaria, non è possibile. Si intreccia. L’una non va senza l’altra”.

Per AquiTeleE il Benoit MichelinaL’allenatore del Pôle Espoir de Talence e figlio di Bernard, assistente di Aimé Jacquet al Girondins de Bordeaux, ha parlato di sradicamento del club alla spalla negli ultimi anni. Ma per lui il mondo della finanza e il mondo del coaching non sono opposti. Devono, al contrario, essere collegati.

“Ho una visione molto chiara delle cose. Di certo ho la logica dell’allenamento, ma… l’attuale presidente del Girondes de Bordeaux, che lo scorso anno ha comunque salvato il club, ha una visione diversa secondo me, forse più finanziaria. Penso che queste due logiche non debbano essere separate, non sono contrapposte. Penso che abbiamo abbastanza capacità nella nostra zona per portarle al centro di formazione principale della nostra grande area, allo stesso tempo hanno bisogno anche di persone che hanno vissuto cose diverse, come gli alieni, ogni volta. Esci dalla loro zona di comfort, sii più forte, capisci cosa sono i giochi a questo livello elevato, nella nostra prima divisione. Quello che mi dà fastidio è sempre l’opposizione alla logica. Quello che vorrei è che noi avere necessariamente poche persone di Bordeaux che hanno il diritto di esprimersi qui, magari in percentuale.In Catalogna, a Barcellona, ​​il 75% della popolazione locale dovrebbe essere rappresentante del club… È una vera identità […] Non è possibile discostarsi dalla logica dello status, della stretta identità e della logica finanziaria. È aggrovigliato. Nessuno va senza l’altro”.