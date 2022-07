Studenti che falliscono nelle scuole di matematica e intelligenza artificiale: cosa accadrà loro?

La National School of Mathematics and Artificial Intelligence ha annunciato i risultati positivi dei suoi studenti. Anche se questo sembra positivo, secondo il direttore dell’ente, Alcuni dovranno trovare una via d’uscita.

Per passare al secondo anno, la National School of Mathematics (ENSM) ha un tasso di approvazione del 52%, mentre il campo dell’intelligenza artificiale (ENSIA) ha un tasso di approvazione del 71%. Per gli studenti falliti, ci sono ancora alcune opzioni per continuare i loro studi.

ENSM ha offerto opzioni per gli studenti che hanno fallito

Infatti, per gli studenti universitari che non hanno superato le medie totali richieste Passa a una categoria superioreE il ENSM ha pianificato una soluzione.

Dopo aver esaminato i risultati, 139 studenti (85%) su 164 hanno ottenuto una media maggiore o uguale a 10/20, che è la media richiesta per passare al livello successivo. Tuttavia, questa media era soggetta all’obbligo di ottenere almeno 10/20 in tutte le materie. A meno che alcuni di questi studenti non abbiano successo.

Il Preside della Scuola, ha annunciato lo svolgimento di una sessione speciale per gli studenti con un GPA maggiore o uguale a 10/20, ma sono stati respinti per la suddetta condizione. ma, Solo le persone di età compresa tra 8 e 9,99 in media in una materia possono sostenere questo test specialeIO. L’obiettivo, ovviamente, è migliorare il punteggio dei passaggi.

Tra l’altro, il resto degli studenti bocciati potrà beneficiarneDirigendosi verso altri rami delle principali scuole di scienzePerché questi studenti, secondo il direttore, rappresentano un potenziale intellettuale importante per lo sviluppo del Paese.