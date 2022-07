Il James Webb Telescope potrebbe aver trovato la galassia più lontana mai osservata

Chiamato GLASS-z13, ci sembra che siano passati solo circa 300 milioni di anni dal Big Bang, 100 milioni di anni più giovane del precedente record osservato, ha detto Rohan Naidoo dello Smithsonian Center for Astrophysics, di Harvard. DISPOSIZIONE / AFP

settimana Dopo aver rivelato le prime immagini del telescopio spaziale James Webbla galassia più potente mai progettata, potrebbe aver già trovato la galassia più lontana mai osservata, che esisteva 13,5 miliardi di anni fa.

Chiamato GLASS-z13, ci sembra che siano passati solo circa 300 milioni di anni dal Big Bang, 100 milioni di anni più giovane del precedente record osservato, ha detto Rohan Naidoo dello Smithsonian Center for Astrophysics, di Harvard.

È l’autore principale dello studio sulla scomposizione dei dati dalle prime osservazioni di James Webb, attualmente in corso. Questi dati vengono pubblicati online per tutti gli astronomi del pianeta.

Giornata della carta! “Due candidati galattici straordinariamente luminosi a z ~ 11-13 rilevati solo dal Remarkable Space Telescope”. T… https://t.co/BmU5AGvYYF – Rohan Naidu (@Rohan Naidu)

Uno dei compiti principali di questo nuovo telescopio è osservare le prime galassie che si sono formate dopo il Big Bang, avvenuto 13,8 miliardi di anni fa. In astronomia, vedere lontano è come tornare indietro nel tempo. La luce del sole, ad esempio, impiega otto minuti per raggiungerci, e quindi la vediamo com’era otto minuti fa. Guardando il più lontano possibile, possiamo quindi vedere le cose come erano miliardi di anni fa. La luce è stata emessa da questa galassia 13,5 miliardi di anni fa.

forma rotonda rossa

Questo studio non è stato ancora recensito, ma è stato pubblicato come Prestampa, per un rapido accesso alla community di esperti. Rohan Naidu ha detto che è stato inviato a una rivista scientifica per la pubblicazione presto. Ma già molti astronomi hanno commentato con entusiasmo questa scoperta sui social network.

“I record in astronomia sono già vacillati.”E il cinguettare Thomas Zurbuchen, amministratore associato della NASA per la scienza. “Sì, tendo a lodare solo i risultati scientifici sottoposti a revisione paritaria. Ma questo è molto promettente!”Aggiunto dallo studio. Un altro gruppo di ricerca è giunto alle stesse conclusioni, secondo Rohan Naidoo “Dare fiducia”.

La galassia è stata osservata dallo strumento NIRCam di James Webb, ed è stata scoperta sul cosiddetto “campo profondo”ovvero un’immagine più ampia scattata con un tempo di esposizione lungo per rilevare deboli bagliori.

La particolarità di James-Webb è di lavorare solo nell’infrarosso. Allunga la luce emessa dagli oggetti più antichi e “timidezza” Fino in fondo, passando per questa lunghezza d’onda invisibile all’occhio umano. E per dipingere un quadro di questa galassia, i dati erano così “Traduttore” Nello spettro visibile: appare quindi come una forma rotonda rossa, leggermente sfocata e bianca al centro.

“C’è ancora lavoro”

Infatti, i circa 20 ricercatori che hanno preso parte allo studio hanno studiato due galassie, l’altra chiamata GLASS-z11, che è meno distante. Hanno proprietà sorprendenti, per i pochi che già conosciamo: “Sembra così grande.”secondo Rohan Naidoo, da “Subito dopo il Big Bang”. “È qualcosa che non capiamo davvero.”Ha aggiunto.

Quando si sono formati esattamente? Impossibile dirlo al momento. “C’è ancora lavoro”ha detto il ricercatore. Lui e i suoi colleghi hanno richiesto più tempo di osservazione con il telescopio per eseguire analisi spettroscopiche, una tecnica per caratterizzare un oggetto distante analizzando la luce raccolta. Questo dovrebbe confermare la loro dimensione.

Il James Webb Telescope è stato lanciato nello spazio circa sei mesi fa. Del valore di 10 miliardi di dollari, è stato collocato a 1,5 milioni di chilometri da noi. Ha abbastanza carburante per funzionare per vent’anni.