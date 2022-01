Balotelli: Perché mi insulti perché l’Italia è arrivata in finale?

Mario Balotelli si è ribellato per i commenti offensivi e razzisti ricevuti su Instagram dopo la qualificazione dell’Italia alla finale di Euro, sottolineando: “Non abbiamo mai sputato nel piatto che abbiamo mangiato”.

L’Italia è tornata alla finale dell’Europeo dopo nove anni, battendo Gianluigi Donnarumma con i suoi superlativi interventi ai calci di rigore contro la Spagna. Nel 2012, ovviamente, la qualificazione era una questione di centravanti. Mario Balotelli, nella sua migliore prestazione con il suo stemma, ha “caricato” la Germania di due gol in semifinale (2-1), ma alcuni tifosi italiani sembrano dimenticare… in fretta quello che ha regalato agli Azzurri.

Dopo la fine della partita contro Furias Rojas, il nuovo giocatore turco del Demirspor è esploso via Instagram per i commenti degradanti che sta ricevendo da un mucchio di persone sciocche, tra cui parole come “Non sei italiano” e “Sei inutile, tu non valgono niente”.

“Ho visto molti insulti in faccia e come sapete non ho problemi ad esprimere i miei pensieri. Non capisco tutto questo odio nei miei confronti da parte di tanti italiani!”, ha scritto inizialmente nella sua lettera e ha aggiunto, rassicurando i suoi critici che “non puoi mai sputare su un piatto che hai mangiato”.

“L’Italia fa un grande euro. Io non ci sono perché in quegli anni c’erano giocatori che meritavano di ricevere di più, ma non riesco a capire cosa significhi per te scrivermi commenti tipo: ‘Sei inutile, resta a casa non vali niente, non sei italiano.'” …”

Hai mai pensato che essere in Coppa del Mondo sia difficile ma non impossibile? E cosa devo dire se arrivo al punto in cui me lo merito? No, non mi considero un italiano come te, quindi addio cittadino italiano? Pensa prima di scrivere: non sputiamo mai sul piatto che abbiamo mangiato.

“Comunque, diciamo ora una buona potenza con l’Italia”.