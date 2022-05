Avviso per i media: conferenza stampa digitale del 6 maggio con il vicesegretario di Stato, Wendy Sherman | Il Guardian Nigeria Notizie

Johannesburg, Sudafrica, 03 maggio 2022, – / African Media Agency (AMA) / –È successo: Per favore unisciti a noi Venerdì 6 maggio 2022, per una conferenza stampa digitale con il vicesegretario di Stato, Wendy Sherman, che discuterà della sua attuale visita in Africa con tappe in Sud Africa, Angola e Gabon. Gli incontri del vicesegretario Sherman si sono concentrati su questioni bilaterali e regionali, compreso il rafforzamento della sicurezza sanitaria, la promozione del commercio e degli investimenti tra l’Africa e gli Stati Uniti, il rafforzamento della sicurezza globale e regionale e l’affrontare la crisi climatica. Dopo brevi osservazioni di apertura, il vicesegretario Sherman risponderà alle domande dei giornalisti partecipanti.

dettagli:

Amplificatori: il vicesegretario di Stato americano Wendy Sherman

Data: venerdì 6 maggio 2022

tempo: 10:00 Washington, DC | 14:00 GMT | 15:00 Liberazione | 16:00 Johannesburg

linguaggio: inglese. Verrà fornita la traduzione simultanea in portoghese e francese.

Regole di base: il briefing verrà registrato.

Informazioni di accesso: Viene dato quando si risponde all’invito.

RSVP: Si prega di rispondere all’invito a partecipare cliccando qui.

Twitter: Segui la conversazione su #AFHubPress per la chiamata. Seguici su AfricaMediaHub.

Più dettagli: Comunicato stampa 29 aprile 2022: il vicesegretario Sherman si reca in Sud Africa, Angola, Gabon e Francia:

https://www.state.gov/deputy-secretary-shermans-travel-to-south-africa-angola-gabon-and-france/

Wendy Sherman

Biografia personale:

Wendy Sherman, vicesegretario di Stato

Wendy R. viene insediata come Direttore del Center for Public Leadership presso la Harvard Kennedy School. È stata anche Senior Fellow presso il Belfer Center for Science and International Affairs della scuola e Senior Adviser presso l’Albright Stonebridge Group. Dal 2011 al 2015, il vicesegretario Sherman è stato sottosegretario di Stato per gli affari politici, viaggiando in 54 paesi e guidando la squadra negoziale statunitense che ha raggiunto un accordo su un piano d’azione globale congiunto tra il gruppo 5+1, l’Unione europea e L’Iran che l’ha ottenuto, tra gli altri.Altre conquiste diplomatiche, la National Security Medal del presidente Barack Obama.

In precedenza ha prestato servizio presso il Dipartimento di Stato come consigliere sotto il Segretario di Stato Madeleine Albright, come Consigliere speciale del Presidente Clinton e Coordinatore della politica sulla Corea del Nord, e come Assistente Segretario di Stato per gli Affari Legislativi sotto il Segretario Warren Christopher. In precedenza ha fatto parte del President’s Intelligence Advisory Board, ha presieduto il Consiglio di amministrazione di Oxfam America e ha fatto parte del Defense Policy Board del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e del Comitato del Congresso per la prevenzione delle armi di distruzione di massa, proliferazione e terrorismo. Il vicesegretario Sherman ha frequentato lo Smith College e ha conseguito una laurea summa cum laude presso la Boston University e un master in servizi sociali, Phi Kappa Phi, presso l’Università del Maryland. È sposata con Bruce Stokes e ha una figlia, Sarah, e due nipoti.

La logistica:

I partecipanti devono accedere per partecipare alla conferenza con 10 minuti di anticipo.

Ai partecipanti verrà chiesto di scrivere il proprio nome, l’affiliazione al giornalista e la posizione.

Il relatore fornirà brevi osservazioni di apertura, quindi il moderatore aprirà la parola alle domande.

Ai partecipanti verrà chiesto di digitare le loro domande o di indicare al moderatore nella chat che desiderano porre una domanda diretta. I giornalisti possono anche inviare domande già scritte al momento della registrazione a Eventbrite o tramite e-mail a [email protected]

In caso di difficoltà tecniche durante il briefing, è possibile inviare un’e-mail a [email protected] per avvisare il mediatore di eventuali problemi.

