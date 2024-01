ASUS presenta i mini PC NUC 14 Pro e Pro Plus Meteor Lake

Nell'ambito degli annunci al CES 2024, ASUS ha presentato ufficialmente una serie di NUC basati sulla piattaforma Intel Meteor Lake. La società lo aveva rilasciato in precedenza Il NUC 13 è robusto – Il primo prodotto NUC non ereditato dalla gamma esistente di Intel, basato su processori Alder Lake-N. I nuovi NUC rientrano nella categoria mainstream e sono commercializzati con l'etichetta Pro. La linea Pro rappresenta l'originale fattore di forma ultracompatto da 4 x 4 pollici (UCFF).

I nuovi prodotti ASUS NUC 14 Pro rientrano nella categoria UCFF. Inoltre, ASUS offre anche il NUC 14 Pro+. Questi sono leggermente più larghi (144 mm contro 117 mm) rispetto ai normali modelli Pro. La sua altezza di 41 mm è leggermente maggiore dei 37 mm della gamma Pro Slim, ma più corta dei 54 mm della gamma Pro tall con supporto per unità SATA da 2,5 pollici.





I kit NUC 14 Pro hanno processori Meteor Lake configurati con un TDP da 40 W, mentre i kit Pro+ (con spazio per una soluzione termica migliore?) lo spingono a 65 W. Come previsto, la selezione di processori con il Pro+ è limitata alle migliori SKU Ultra 5/Ultra 7/Ultra 9, mentre la versione Pro monta processori che vanno dal Core 3 100U all'Ultra 7 165H.

Le specifiche dei diversi modelli NUC 14 Pro e Pro+ sono riepilogate nella tabella seguente.

Gamma ASUS NUC 14 Pro / Pro+ (Meteor Lake).

modello Mini PC NUC 14 Pro Kit NUC 14 Pro Mini PC NUC 14 Pro+ Kit NUC 14 Pro+

processore Processore Intel® Core™ Ultra 7 165H

Processore Intel® Core™ Ultra 7 155H

Processore Intel® Core™ Ultra 5 135H

Processore Intel® Core™ Ultra 5 125H

Processore Intel® Core™ 3 100U

(TDP fino a 40 W) Processore Intel® Core™ Ultra 9 185H

Processore Intel® Core™ Ultra 7 155H

Processore Intel® Core™ Ultra 5 125H

(TDP fino a 65 W)

GPU GPU Intel® Arc™ (U7/U5)

Grafica Intel® (Core 3 100U) GPU Intel® Arc™

Dirham Due slot DDR5 SO-DIMM

Fino a 96 GB di memoria DDR5-5600 in modalità dual-channel

Scheda madre 4,13 x 4,16 pollici UC FF

Archiviazione NVMe 1x M.2 2280 PCIe Gen4x4

1x M.2 2242 PCIe Gen4x4

archiviazione SATA 1 SATA da 6 Gbps da 2,5 pollici Niente

senza fili Intel WiFi 6E AX211

Modulo Wi-Fi 2×2 802.11ax + Bluetooth 5.3

Ethernet 1 LAN Intel® i226V/LM 2,5G

(Include SKU vPro i226LM non vPro, incluso i226V)

I/O anteriore 1x USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C (20 Gbps)

2x USB 3.2 Gen2 tipo A

I/O posteriore 2 porte Thunderbolt™ 4 / USB4 Type-C (fino a 8K a 30 Hz se combinate)

1x USB 3.2 Gen 2 tipo A

1x USB 2.0 tipo A

2x HDMI 2.1 (TMDS fino a 4K@60Hz con supporto CEC).

1 porta LAN RJ45 da 2,5 Gb

Alimentazione elettrica Adattatore di alimentazione da 120 W (U5/U7)

Adattatore di alimentazione da 90 W (Core 3) Adattatore di alimentazione da 150 W (U9)

Adattatore di alimentazione da 120 W (U5/U7)

Materiale della custodia Materiale in policarbonato opaco (copertura sostituibile) L'alluminio è ionizzato

sistema operativo Windows 11 Pro/Windows 11 Home Ossa esposte Windows 11 Pro/Windows 11 Home Ossa esposte

Dimensioni e peso 117 mm x 112 mm x 54 mm/750 g 117 mm x 112 mm x 37 mm/600 g 144 mm x 112 mm x 41 mm/800 g



L'assenza di una porta di uscita audio analogica/jack per cuffie sembra essere un importante allontanamento dai precedenti NUC mainstream. Le linguette scorrevoli sul lato inferiore per l'accesso senza attrezzi ai moduli SSD e DRAM sono un altro aggiornamento interessante. Sembra che Pro e Pro+ utilizzino la stessa scheda madre in base alla posizione delle porte I/O nei due SKU. Lo spazio aggiuntivo nello chassis da 5 x 4 pollici del Pro+ sarà probabilmente necessario per ospitare la soluzione termica da 65 W. ASUS ha notato l'uso di uno scambiatore dual-side per un triplo tubo di calore da 6 mm a questo scopo. Consente inoltre al Kensington Lock di avere una posizione prominente sul pannello posteriore, rispetto alla posizione laterale sull'unità Pro.

In altre novità sui mini PC ASUS, l'azienda ha anche introdotto un ROG NUC Che sembra essere il successore della linea NUC Enthusiast. È dotato di processori Meteor Lake Ultra 9 e Ultra 7 nonché di NVIDIA RTX 4070/4060 (molto probabilmente versioni mobili) in uno chassis da 2,5 litri. Dato il successo del marchio ROG, è logico che ASUS incorpori al suo interno la linea di prodotti NUC Enthusiast.

ASUS continua anche a commercializzare mini PC con la linea ExpertCenter. Meteor Lake è dotato di processori PN65 e di opzioni di porte configurabili (come COM) per l'utilizzo nell'edge computing e in altri scenari professionali.

Abbiamo contattato ASUS per i dettagli su prezzi e disponibilità e aggiorneremo il pezzo quando avremo ulteriori informazioni.