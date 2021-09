Articolo italiano: Nei giorni del rinnovo di Dembala con la Juventus

Paulo Dembala ha raggiunto un accordo con la Juventus per rinnovare il suo contratto fino al 2025, secondo Tuttosport che a partire da lunedì (20/9) è previsto un annuncio ufficiale della squadra nei prossimi giorni.

Dopo diversi mesi di trattative con la Juventus, Paulo Dembala ha finalmente accettato di firmare un rinnovo contrattuale, che sarà valido fino al 2025, con l’attuale contratto in scadenza nell’estate del 2022.

Dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, tornato all’Old Trafford dopo 12 anni, i bianconeri hanno dato priorità all’ampliamento della loro partnership con il nazionale argentino.

Infatti, come riportato in prima pagina da Tuttosport domenica, da lunedì (20/9) e nei prossimi giorni, l’anziana signora dovrebbe ufficializzare il rinnovo del 27enne. Dembala è alla Juventus dal 2015, quando il Palermo lo acquistò per 40 milioni di euro. In questi sei anni ha segnato 102 gol e 42 assist in 257 partite in tutte le competizioni con la maglia bianconera.

Fonte testo e immagine: sport24.gr