Milan: canale tv, tempi, pronostici… Informazioni partita Coppa Italia

Inter – Milan. Il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra i due club milanisti, usciti 0-0 all’andata. Match time, pronostici e scopri tutte le informazioni sulla partita Nerazzurri-Rossoneri.

indice

Martedì 19 aprile arriva un nuovo scontro tra i due club milanisti:Inter Milan e Milano. Dopo aver lasciato a reti inviolate l’andata, nerazzurri e rossoneri si sono ritrovati alle semifinali di Coppa Italia. Se le due squadre lombarde sono volatili anche nel campionato italiano, il duello di coppa potrebbe consentire al finalista di guadagnare un vantaggio psicologico a fine stagione. All’interno Simone Inzaghi può contare sui suoi soliti undici, ad eccezione di Stefan De Vrij.

Nel AC MilanStefano Pioli dovrà fare a meno di tanti giocatori importanti: Romagnoli, Chiar, Florenzi, Castelligo e Zlatan Ibrahimovic. Una semifinale giocata dai rossoneri in un certo contesto. Nei giorni scorsi Investcorp, fondo di investimento con sede in Bahrain, ha condotto trattative esclusive per acquisire il Milan. Ma il tecnico milanista preferisce restare concentrato sul campo e incontrare la vicina di casa, l’Inter: “Il Milan non si farà distrarre dalla possibile acquisizione del club ei giocatori sono concentrati sul ritorno della semifinale di coppa. Non ne abbiamo parlato e nulla ci impedirà di concentrarci sul derby”.

A che ora seguire l’Inter AC?

La locandina della semifinale di ritorno di Coppa Italia si giocherà sul prato dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano (Italia). La partita inizierà alle 21:00 dal Sig. Maurizio Mariani (Italia).

Su quale canale seguire Inter Milan AC?

Su L’Equipe andrà in onda il detentore dei diritti tv della Coppa Italia, la rivincita della semifinale tra nerazzurri e rossoneri.

Se vuoi seguire la partita tra Inter e Milan sul tuo computer, smartphone o tablet, dovrai creare un account sulla piattaforma squadra dal vivo.

Quali sono le possibili combinazioni di Inter e Milan?

Inter Milan: Handanovic – D’Ambrosio – Bastoni – Skriniar – Dumfries – Calhanoglu – Brozovic – Barella – Perisic – Korea – Dzeko.

AC Milan: Mignan – Kalolo – Gabia – Tomori – Hernandez – Bennacer – Tonali – Velieri – Casey – Liao – Giroud.

Quali sono le aspettative per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia?