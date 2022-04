Selfie: Matteo Lacome, da FC Pau a grande club italiano

Ironia per chi dice con un sorriso che “il calcio professionistico non ci ha pensato”. in misura…

Anche Matthew Lacome, ex difensore del club, ha lasciato il segno in questo straordinario mondo: a trentacinque anni è responsabile della prestazione e dell’analisi del Parma Calcio 1913, ora tre volte campione d’Europa in Serie B.

Ironia per chi dice con un sorriso che “il calcio professionistico non ci ha pensato”. Nella dimensione del giocatore, questo è vero anche se è tutt’altro che ridicolo. Dopo aver scoperto il gioco al Lescar e essersi allenato al Pau FC, Mathieu Lacome ha scoperto il livello nazionale per due stagioni (2005-2007). Prima esperienza nell’ottobre 2005 a Le Hameau contro il Cherbourg e una finale contro Vannes nel gennaio 2007, dove è stato rilasciato all’intervallo, 45 minuti dietro Frank Sammaritano, futuro giocatore della Ligue 1.

Matthew Lacome analizzò tutto con freddezza. Uno sguardo chiaro su se stesso: “Sei stato un bravo giovane giocatore con molti limiti. Ho raggiunto il mio livello. Non ero abbastanza bravo fisicamente né tecnicamente per giocare in mezzo alla difesa, era necessario passare alla lato dove con lo sviluppo del gioco i giocatori sono diventati più offensivi dei centrocampisti.

doppio progetto

Con i piedi per terra con la testa sulle spalle, non persevera, e passa ai dilettanti (Langon, Biscaros): “Avrei potuto lottare per dieci anni tra CFA e Nazionale. Ma all’età di 30-35 Non sarei stato più avanzato”.

I suoi genitori, proprietari di pub a Liscar, lo incoraggiarono a intraprendere un duplice progetto, che aveva in mente un’idea: un preparatore fisico, come un altro modo per fare carriera nel mondo del calcio, uno che ha anche superato le sue prime certificazioni di allenatore al 17.

Così è partito per Staps. Prima a Tarbes, poi a Bordeaux. Entusiasta, assertivo e curioso, è andato così lontano nella sua ricerca, raddoppiando stage ed esperienze, che nell’estate del 2008, in Quebec, dove faceva parte della preparazione per un diploma universitario, ha partecipato a un campo di addestramento accogliendo giocatori di hockey e giocatori di football americano. Metodi affilati e innovativi hanno acceso la sua fiamma. E l’ex aspirante del Pau FC non ha proseguito gli studi a metà: ha proseguito il suo dottorato di ricerca con una tesi sull’analisi dell’impegno nel rugby di alto livello. FFR, che voleva assumere un dottorando, gli aveva precedentemente aperto le porte e gli aveva affidato responsabilità con le giovani squadre francesi. Bel cenno, suo padre Michel era un rione a Lannemezan.

costruzione

Ma il mondo di Matteo è il calcio: finirà per tornarci. “E’ il mio ambiente. Sono stato molto felice nel rugby, ma devo ammettere che quando sento la musica della Champions per me fa qualcosa”. Avrà occasione di ascoltarlo in prima fila: nel 2016 il PSG venuto a prenderlo. Alla fine ha assunto la carica di capo del dipartimento di ricerca e innovazione.

Cinque anni di alti standard, titoli e incontri. Matthew Lacomb sta inevitabilmente guadagnando fama lì. La scorsa primavera il club parmense, acquistato nell’autunno del 2020 dal gruppo americano Krause, ha deciso di accelerare la sua ristrutturazione in vista del ritorno in vantaggio. La sezione “Prestazioni e analisi” vedrà la luce e il club è alla ricerca di un allenatore. Mathieu Lacome è stato preso di mira.

La sensazione di sbattere contro un soffitto di vetro al PSG, e ancora una volta la curiosità, lo porteranno in tentazione anche senza parlare italiano, ma affidandosi al suo inglese. Nella sua biografia, può scrivere: “Responsabile delle prestazioni e dell’analisi”. Capisci che guida due moduli principali: performance, cioè tutto ciò che riguarda la scienza dello sport, e nutrizione, preparazione e analisi fisica, che include video e dati, soprattutto nella sezione reclutamento. Il racconto di Matthew Lacomb: ‘Il Parma torna al suo posto’

Lavoro intenso, ma grande felicità. “Adoro costruire progetti.” Ci diamo sempre i mezzi per andare avanti. Lo dimostra la sua preparazione per un master in “Innovation and Entrepreneurship” presso HEC che dovrà sostenere a luglio. La curiosità è una grande virtù.

linee di vita



stato civile

È nato il 2 luglio 1986 a Bo Walden

studi

Baccalaureato in Liscar (2004) Laurea Staps presso l’Università di Pau e Pays de l’Adour (2004-2007) Valutazione fisica e preparazione DU (2008-2010) Laurea Magistrale in Biomeccanica (2010) Dottorato in Fisiologia e Performance (2010-2013) )

calcio

Squadre consecutive: Liscar, Pau, Langon, Biscaros.

percorso di carriera

FFR (2010-2016), Paris Saint-Germain (2016-2021), Parma Calcio 1913 (da luglio 2021)