Apple sta studiando le partnership tra l’intelligenza artificiale e i media

Apple ha avviato discussioni con le principali società di informazione ed editoria per ottenere il permesso di utilizzare i loro contenuti per creare un sistema di intelligenza artificiale generativa

Apple (AAPL.O) ha avviato trattative con importanti case editrici e giornalistiche per ottenere una licenza per utilizzare i loro contenuti nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale generativa.

Il produttore di iPhone ha lanciato accordi pluriennali del costo di almeno 50 milioni di dollari per concedere in licenza il suo archivio di articoli di notizie, citando persone che hanno familiarità con il rapporto.

Secondo un rapporto, Apple ha contattato NBC News, Condé Nast, che possiede Vogue e The New Yorker, e IAC, la società che possiede People, the Daily Beast e Better Homes and Gardens.

Il rapporto rileva che alcuni editori contattati da Apple hanno espresso poco entusiasmo per questo approccio.

Per incorporare l’intelligenza artificiale generativa, le principali aziende tecnologiche hanno effettuato investimenti significativi. D'altra parte, Apple ha migliorato le funzionalità principali dei suoi nuovi dispositivi utilizzando questa tecnologia.

Nel mese di ottobre, Apple ha anche presentato i nuovi laptop MacBook Pro e iMac, oltre a tre nuove CPU per alimentarli. L’azienda ha sottolineato che i ricercatori nel campo dell’intelligenza artificiale potrebbero utilizzare questi chip perché la quantità di dati che i computer possono archiviare in memoria rappresenta in genere un limite per i loro chatbot e altre creazioni.

