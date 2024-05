App Panasonic LUMIX Lab: ora disponibile per gli utenti Android su Google Play

Insieme al lancio della Panasonic LUMIX S9, l'azienda ha anche rilasciato una nuova app complementare: LUMIX Lab. Questa applicazione è Ora disponibile per Android Per gli utenti del Google Play Store e secondo Panasonic dovrebbe essere presto disponibile anche per gli utenti iOS. Diamo quindi un'occhiata più da vicino a tutte le funzionalità dell'app LUMIX Lab!

IL Panasonic Lumix S9 La scorsa settimana è stata rilasciata una fotocamera mirrorless full frame. Condivide molte somiglianze con i suoi fratelli maggiori, S5 II e S5 II Progettata per i creatori di contenuti in movimento o in viaggio, questa fotocamera compatta ha alcune caratteristiche uniche, come la connettività Wi-Fi 5.0 e Bluetooth 5.0, oltre a un pulsante LUT dedicato. Avete capito bene; Per ottenere il massimo da LUMIX S9, dovresti scaricare il nuovo Panasonic LUMIX Lab Companion.

Caratteristiche dell'applicazione Panasonic LUMIX Lab

Al momento del lancio, l'app Panasonic LUMIX Lab era compatibile solo con LUMIX S9, ma Panasonic afferma che in seguito dovrebbe essere compatibile con S5 II, S5 IIX e G9 II. Allora, cos'è quest'app?

L'applicazione Panasonic LUMIX Lab consente di modificare e creare tabelle di ricerca. Credito immagine: Panasonic

Innanzitutto, l'app LUMIX Lab ti consente di modificare, creare, scaricare e trasferire LUT direttamente sulla tua fotocamera. Naturalmente, puoi comunque caricare le LUT sulla tua fotocamera tramite una scheda SD, ma farlo tramite l'app è più veloce. Come promemoria, LUMIX S9 può memorizzare internamente fino a 39 tabelle di ricerca, che possono essere applicate a foto e video.

È possibile utilizzare LUMIX Lab per trasferire foto e video. Credito immagine: Panasonic

Successivamente, l'app LUMIX Lab ti consente di trasferire foto e video in modalità wireless dalla fotocamera allo smartphone senza computer. Questo trasferimento può essere effettuato tramite Bluetooth o Wi-Fi. Puoi anche attivare la funzione Trasferimento automatico foto per trasferire automaticamente foto e video (solo in formato MP4 Lite) sul tuo smartphone.

Infine, l'app LUMIX Lab ti consente di modificare, regolare e condividere foto e video sui social media direttamente dall'app.

Credito immagine: Panasonic

Disponibilità

L'app Panasonic LUMIX Lab è Ora disponibile per Android utenti nel Google Play Store gratuitamente. La versione iOS di LUMIX Lab dovrebbe essere presto disponibile sull'App Store.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web Sito Panasonic qui.

Cosa ne pensate di questa nuova app complementare di Panasonic? Hai già preordinato LUMIX S9? Sentiti libero di farcelo sapere nei commenti qui sotto!