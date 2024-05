Azione per la biosicurezza – CSIRO

di

30 maggio 2024

i punti principali Il nostro Centro australiano per la preparazione alle malattie aiuta a rafforzare le pratiche di biosicurezza nella nostra regione.

Forniamo ai paesi d'oltremare formazione sulle pratiche di biosicurezza, come l'uso di kit diagnostici per rilevare l'afta epizootica (FMD).

Strumenti diagnostici rapidi e accurati come questi possono aiutare a ridurre l’impatto delle epidemie e a ridurre il rischio che le malattie raggiungano l’Australia.







La biosicurezza pre-frontiera svolge un ruolo importante nel sistema di biosicurezza australiano.

Stiamo facendo del nostro meglio per fornire supporto dedicato alla biosicurezza alle contee vicine. A volte indossiamo dispositivi di protezione individuale e affiniamo le nostre capacità di recitazione.

Cos’è la biosicurezza prima delle frontiere?

La biosicurezza prima delle frontiere ferma i parassiti e le malattie prima che raggiungano i nostri confini. Supportiamo questo obiettivo fornendo formazione ai laboratori all’estero sulla sorveglianza delle malattie e sulle tecniche diagnostiche di laboratorio. Quando i nostri vicini più vicini sono bravi a prevenire, individuare e rispondere alle epidemie, hanno maggiori possibilità di controllarle rapidamente.

Ciò riduce gli impatti sui loro paesi e riduce i rischi per l’Australia e le nostre importanti industrie zootecniche.

Partenariato con l'Indonesia

Il personale del nostro Centro australiano per la preparazione alle malattie collabora con il Centro indonesiano Centro veterinario Watt Migliorare la capacità dei laboratori di salute animale in Indonesia. In questa collaborazione bilaterale chiamata BICOLLAB, forniamo formazione sulle pratiche di biosicurezza.

Ciò include guida nella diagnosi, formazione su nuove metodologie di laboratorio e biosicurezza e sviluppo di test.

Formazione sull'afta epizootica

Nell'ambito di questa partnership, stiamo studiando le prestazioni dei kit per il test dell'afta epizootica (FMD) in condizioni sul campo. L’afta epizootica è una malattia devastante degli ungulati che ha un impatto significativo sulla produzione, sulla salute e sul benessere degli animali.

Per verificare le prestazioni dei set di prova, abbiamo condotto due sessioni di allenamento sul campo utilizzando set simili qui in Australia. Ciò ha dato al nostro team l’opportunità di lavorare sul processo più efficiente per l’utilizzo di questi test sul campo.

Una volta completato questo, tutto è stato fotografato e filmato per creare un corso su misura per i nostri colleghi indonesiani.

L'Indonesia sta testando i kit











Con i materiali di formazione in mano, il team di Wits Indonesia ha condotto una sessione di formazione seguendo il dettagliato flusso di lavoro video e fotografico fornito.

Abbiamo sentito che è andata bene.

I prossimi passi saranno continuare a testare sul campo i kit e valutarne le prestazioni in condizioni reali. Questo lavoro aiuterà a sostenere l'adozione o il cambiamento delle politiche per consentire l'uso delle collezioni.

Metodi rapidi e accurati per individuare casi sospetti di afta epizootica sul campo sono fondamentali per stabilire una risposta rapida all’epidemia. Questo è importante perché una risposta rapida può ridurre la diffusione della malattia e ridurre gli impatti economici e sociali della malattia sugli allevatori e sui loro animali.