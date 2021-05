Anche dopo 60 milioni di stelle, c’è ancora un segno di vita extraterrestre Scienza e pianeta

Per questo studio, il team ha raccolto almeno 600 ore di osservazioni radio utilizzando Green Bank Radio e i telescopi Parkes Radio del CSIRO. In questo modo, hanno guardato tutto nel loro campo visivo in una regione tra la Terra e il gigantesco buco nero al centro della nostra galassia. Perché questo ha i suoi vantaggi. Prima di tutto, il numero di stelle per superficie aumenta man mano che ci si avvicina al centro. Gli scienziati stimano che ci siano circa 60 milioni di stelle nel loro campo visivo. Più stelle significa più possibilità di un’area abitabile. E poiché sono vicini l’uno all’altro, questo può stimolare lo sviluppo della comunicazione e dei viaggi interstellari. Infine, il centro è anche il luogo ideale per una civiltà avanzata per posizionare un faro in grado di inviare segnali all’intera galassia.