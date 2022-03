Aggiornamento su (2) – La Lega Basket A: Milan al comando, Amedo Della Valle scintillante, vince Mam’ Jaiteh

In Italia si sta assestando la Lega Basket A (o Serie A). Decolla il Milan, con l’unica Virtus Bologna al seguito. Sul versante individuale, Amedeo Della Valle porta sulle spalle un Brescia sorprendente mentre, dal punto di vista tricolore, Mam ‘Jaiteh è sempre più dominante mentre Isaïa Cordinier sta gradualmente recuperando dall’infortunio.

Con regolarità Basket Europe fornisce un aggiornamento completo sull’andamento dei principali campionati nazionali e multinazionali (Lega Adriatica, Lega VTB) in Europa. Oggi, per un secondo punto, la Liga spagnola ACB (o Liga Endesa).

Come molti campionati in tutto il mondo, la Lega Basket Serie A è stata colpita dalla pandemia. Pertanto, le 16 squadre hanno giocato tra le 17 e le 19 partite mentre le 20e giorno. A metà febbraio c’è stata anche la Coppa Italia (l’equivalente della nostra Coppa dei Leader), appuntamento di metà stagione vinto dal Milan contro il Tortona (78-61) a sorpresa dopo che quest’ultimo ha battuto in semifinale la Virtus Bologna (94- 82).

Il Tortona, inoltre, è uno dei club che non ci aspettavamo di essere così in alto ad inizio stagione, attualmente al 5° posto.e posto a pari merito in campionato: impressionante per un giocatore promosso. Dietro i due grandi tenori che sono Milan e Virtus Bologna (molto avanti agli altri con 4 o 5 sconfitte in meno sul cronometro rispetto alle 3e), il Brescia ha ottenuto una rimonta strepitosa dal nostro primo punto, guadagnando sette posizioni in 11 incontri! In graduatoria, invece, Treviso, Venezia e Cremona. In sintesi, dietro i due big, una decina di club sono in lotta per un posto agli spareggi mentre Pesaro, Cremona e Fortitudo Bologna sembrano sulla buona strada per lottare per il mantenimento fino a fine stagione.

Isaïa Cordinier – Virtus Bologna (Foto: Eurocup)

Paradossalmente, i risultati in Serie A delle squadre italiane impegnate in una Coppa dei Campioni

