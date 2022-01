Aggiornamento COVID, la decisione sulle scuole è stata spostata a giovedì con il lancio dei kit di test rapidi

Domani è prevista una decisione finale sul fatto che gli studenti K-12 del distretto possano aspettarsi di tornare alle lezioni lunedì, ma i test rapidi inizieranno a essere distribuiti alle famiglie e al personale a partire da oggi.

L’aggiornamento doveva avvenire oggi, ma è stato rimandato a giovedì insieme all’ultimo briefing dal vivo su COVID.

Gli studenti stanno imparando online dall’inizio del nuovo anno dopo che l’epidemia di casi di Omicron ha spostato l’intero distretto al livello di allerta 4. Attualmente, la data prevista per il ritorno a scuola degli studenti e del personale è lunedì 24 gennaio.

Tony Stack, amministratore delegato di Schools of English, afferma che le scuole hanno piani insieme per aiutare a distribuire i kit e che le famiglie dovrebbero essere informate su come verranno distribuiti i kit. Capisce che non tutte le famiglie hanno la possibilità di viaggiare per ritirare i kit, quindi potrebbero esserci piani alternativi.

In alcuni casi, dice, i gruppi possono essere distribuiti lungo le consuete linee di autobus.

Alle famiglie viene chiesto di mantenere i propri gruppi in un luogo sicuro fino a 72 ore prima della riapertura delle scuole.

Gli studenti dovranno sostenere due test rapidi prima di tornare a scuola: uno il venerdì prima di riprendere l’apprendimento di persona e uno la mattina del primo giorno di lezione. Se entrambi i test sono negativi, sei a posto. Se uno di loro risulta positivo, dovresti isolarti, rimanere a casa e seguire le linee guida di salute pubblica.

Nel frattempo, diverse scuole hanno già annunciato il loro piano per la distribuzione di test rapidi alle famiglie. Ieri sera sono state inviate notifiche in diverse aree che delineano il piano per raccogliere i test e offrire alternative a coloro che non possono viaggiare per ottenerli.