A Suleiman Baba è stata diagnosticata la leucemia, come annunciato lunedì (11/1) dal Cardiff Football Club, mentre il giocatore 35enne internazionale è sottoposto a chemioterapia in Costa d’Avorio.

La squadra del torneo ha dichiarato: “Seoul ha iniziato la sua partita con uno spirito positivo e rimarrà parte integrante della famiglia Bluebirds”.

Iniziato con il Paris Saint-Germain nel 2000, ma senza giocare in prima squadra, Sol Papa è passato alla squadra gallese nell’ottobre 2016.

Il difensore 35enne è stato coinvolto nell’ascesa del club al vertice della divisione inglese, permettendogli di giocare 28 partite in Premier League e segnare quattro gol.

Alternando la maggior parte del tempo, quest’anno ha avuto pochissimo tempo per partecipare. Nato in Francia ma originario della Costa d’Avorio, Sol Baba ha indossato la maglia “elefante” 46 volte durante la sua carriera, soprattutto in Coppa del Mondo.

Nella sua carriera ha giocato per diverse squadre, come Dunfermline, Hibernian (Scozia), Trabzonspor (Turchia), Leicester, Leeds (Inghilterra) e Palermo (Italia), prima di tornare nel Regno Unito.