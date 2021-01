Qualificazioni con sorpresa Leverkusen, 4-1 contro l’Eintracht

Nonostante fossero in ritardo a segnare un gol di Jonah, il Bayer Leverkusen “ha risposto” con quattro gol e con il 4-1 finale contro l’Eintracht Frankfurt nella “Bay-Arena” ha ufficialmente ottenuto un “ticket” per il “16” per la Coppa. Germania.

Alario pareggia con un calcio di rigore al 27 ‘in favore di “aspirina” per arrivare al 49’ e al 67 ‘, a decidere Tapsuba e Diaby, la vittoria dei padroni di casa nella fase successiva del torneo. Diaby, all’87 ‘, mette il “ghiaccio sulla torta” con il suo secondo gol personale.

Risultati del secondo turno:

Ulm Schalke 1–3

Colonia-Osnabruck 1-0

Augusta-Lipsia 0-3

Hoffenheim-Greuther Furth Pen 6-7. (2-2 kg, slot di estensione)

Eintracht Braunschweig – Dortmund 0-2

Elversberg – Gladbach 0-5

Dynamo Dresden – Darmstadt 0-3

Confederazione di Berlino Paderborn 2-3

Ruth Weiss Essen-Fortuna Düsseldorf 3-2

Wolfsburg-Zadhausen 4-0

Wayne Wiesbaden – Jan Regensburg 2-4 calcio di rigore. (0-0 kg e tempi supplementari)

Stoccarda – Friburgo 1-0

Hannover Werder Brema 0-3

Matita Mainz Bochum 2-5. (2-2 kg, slot di estensione)

Leverkusen – Eintracht Francoforte 4-1

Holstein Kiel – Bayern Monaco 01/13