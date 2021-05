Italia – Inter: Achraf Hakimi è arrabbiato con EA Sports

Poche ore fa, EA Sports FIFA ha rilasciato la sua squadra italiana modello nella Serie A. È chiaro che questa formazione non tiene conto del marocchino Achraf Hakimi, ma è molto speciale durante la stagione con l’Inter. Dopo aver conosciuto il post, la reazione dell’Atlante Lion è stata spiacevole.

Achraf Hakimi non ha capito la sua assenza nella squadra rivelata da EA Sports. Su Twitter, l’ha menzionato in modo odioso. Il marocchino è il terzo giocatore più popolare dell’Inter in questa stagione e si qualifica per pubblicare come uno scherzo. “Che scherzo!”, Ha detto Ashraf Hakimi sui social network: “Se hai qualcosa contro di me, dimmelo”.

Va notato che questa squadra modello è composta da 15 giocatori, di cui sette dell’Inter. Troviamo Cristiano Ronaldo (Juventus), Romelu Lukaku (Inter), Dries Mertens (Napoli), Lorenzo Insigne (Napoli), Lautaro Martinez (Inter), Frank Casey (Milan AC), Rodrigo de Paul (Udinese), Luis Morell (Atalanta Bergamo), Theo Hernandez (Milan), Stefan de Frigg (Inter), Gianluigi Donnarumma (Milan), Juan Cuadrado (Juventus), Christian Romero (Atalanta Bergamo), Milan Scriniar (Inter), Domenico Berardi (Milan) Sassuolo).