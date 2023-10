4 consigli molto semplici per migliorare la tua memoria!

Verificato il 10/12/2023 da Alexane Flament Editor

Confondi costantemente date, compleanni, nomi e talvolta ricordi? Non preoccuparti, ci sono tanti esercizi molto semplici per esercitare il tuo cervello!

Con tutte le nuove tecnologie che ci circondano come gli assistenti vocali o il GPS: è facile pensare che avere una buona memoria non sia più importante.

L’idea non è quella di cancellarli del tutto, ma di usarli talvolta come strumenti di conferma e non come una seconda mente!