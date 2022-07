30 luglio Concorso Attualità per Esami Bancari 2022

30 luglio – Attualità 2022: Ecco, vi presentiamo 30 luglio Concorso di attualità. Questi tipi di argomenti sono importanti per i candidati che si preparano per l’esame bancario 2022. In questo articolo, trattiamo i seguenti argomenti:

giornata mondiale della tigre

Rashtriya Khanij Puraskar

Premio per la leadership di Sir Winston Churchill

Giochi del Commonwealth 2022

30 luglio Concorso Attualità

Il attualità Il dipartimento ne costituisce una parte importante sensibilizzazione del pubblico Giura in un concorso e svolge un ruolo essenziale. Per completare la preparazione della sezione Consapevolezza generale per i prossimi esami come IBPS PO / Clerk Mains, SBI PO Mains e SEBI Grade A Prelims, ti forniamo quiz di attualità Da 30 luglio 2022 I seguenti argomenti coprono i titoli: Giornata mondiale della tigre, Rashtriya Khanij Puraskar, Premio Sir Winston Churchill Leadership, Giochi del Commonwealth 2022.

Q1. La Giornata internazionale della tigre viene celebrata in tutto il mondo il _______ di ogni anno.

(a) 27 luglio

(b) 28 luglio

(c) 29 luglio

(d) 30 luglio

(E) 31 luglio

D2. Qual è il tema della Giornata mondiale della tigre 2022?

(a) La loro sopravvivenza è nelle nostre mani

(b) L’India ha lanciato il Tiger Project per rianimare la popolazione di tigri

(C) l’ambiente fresco per proteggere le tigri

(D) salva la tigre

(e) proteggere la tigre

D3. Rashtriya Khanij Puraskar è un premio nazionale assegnato in quale delle seguenti categorie?

(a) Estrazione

(b) ambiente e cambiamento climatico

(c) letteratura

(D) gli artt

(e) industrie

D4. La Giornata Internazionale per la Conservazione della Natura si celebra ogni anno il ______?

(a) 26 luglio

(b) 28 luglio

(c) 27 luglio

(d) 30 luglio

(E) 29 luglio

D5. Quale dei seguenti governi statali ha introdotto il “Programma per la colazione del Primo Ministro” per gli studenti delle scuole primarie nel luglio 2022?

(a) Kerala

(b) Andhra Pradesh

(c) Maharashtra

(d) Tamil Nadu

(e) Punjab

D6. Quale delle seguenti banche ha fissato l’obiettivo di “RACE” come parte del suo piano per essere tra le prime 3 PSB in India?

(a) Banca nazionale del Punjab

(b) Banca Canara

(c) la banca centrale

(d) Banca di Stato dell’India

(e) Banca dell’Unione

D7. Chi ha ricevuto il Sir Winston Churchill Leadership Award nel luglio 2022?

(a) Joe Biden

(B) Narendra Modi

(c) Volodymyr Zelensky

(D) Boris Johnson

(e) Emanuele Macron

D 8. PV Sindhu e Manpreet Singh sono i due portabandiera dell’India alla cerimonia di apertura dei Giochi del Commonwealth nel luglio 2022, in quale paese si sono svolti i Giochi del Commonwealth del 2022?

(a) Regno Unito

(b) Brasile

(c) Australia

(d) Nuova Zelanda

(e) Cile

D9. L’inglese Leicester Cricket Ground prende il nome dal leggendario giocatore di cricket dell’India, __________.

(a) VVS Laxman

(B) Sachin Tendulkar

(c) Sunil Gavaskar

(D) Rahul Dravid

(e) Kapil Dev

Q10 L’Asian Cricket Council (ACC), l’AFC Asian Cup 2022, si terrà ora negli Emirati Arabi Uniti (UAE). In precedenza questo evento doveva tenersi in quale paese?

(a) Afghanistan

(b) Pakistan

(c) India

(d) Sri Lanka

(e) Bangladesh

D11. Quale governo statale è pronto a proporre un’alternativa al popolare servizio di stand aziendali online?

(a) Kerala

(b) Tamil Nadu

(c) Andhra Pradesh

(D) Karnataka

(e) Gujarat

D 12. Il quattro volte campione di Formula 1, _______ che attualmente fa parte dell’Aston Martin, ha annunciato il suo ritiro.

(a) Michael Schumacher

(b) Lewis Hamilton

(c) Sebastian Vettel

(D) Nico Rosberg

(e) Fernando Alonso

D 13. Qual è il tema della Giornata Mondiale della Natura 2022?

(a) Acqua, aria, suolo e alberi

(b) Connettiti con la Natura

(c) Foreste e mezzi di sussistenza: sostenere le persone e il pianeta

(D) parti in plastica

(e) Conservazione della natura

D 14. Il _________ laureato del Padam Shri, popolarmente noto come il “Dottore da una rupia” è morto nel Bengala.

(a) Benaki Mitra

(B) Salomone Sikh

(c) Anupam Bhunya

(d) Raj Gupta

(e) Suchovan Banerjee

D 15. Balwinder My Travel è recentemente scomparso. Era _______ famoso.

(Cantante

(b) il soggetto

(c) lo scrittore

(d) un avvocato

(e) politico

Soluzione

S1. risposta (c)

Sol. Il 29 luglio di ogni anno si celebra la Giornata internazionale della tigre in tutto il mondo. Questa giornata viene celebrata per sensibilizzare individui, organizzazioni e governi sull’importanza della conservazione della tigre.

S2. risposta (b)

Sol. Il tema della Giornata mondiale della tigre 2022 di quest’anno è “L’India lancia il progetto Tiger per far rivivere le tigri”. Sostengono iniziative che collaborano con la popolazione della regione per proteggere le tigri e intraprendono anche una forte azione contro il bracconaggio e il commercio illegale.

S3. risposta (a)

Sol. Il Ministero delle Miniere ha istituito un programma di premi a livello nazionale, che rappresenta Rashtriya Khanij Puraskar in tre categorie di minerali.

4 S. risposta (b)

Sol. Ogni anno, il 28 luglio, si celebra la Giornata mondiale della conservazione della natura per diffondere la consapevolezza tra le persone sull’importanza e l’importanza delle risorse naturali.

S5. risposta (d)

Sol. Il governo del Tamil Nadu ha emesso un ordine per l’attuazione della prima fase del programma Iftar del Primo Ministro in 1.545 scuole primarie governative a beneficio di oltre 1,14 mila bambini in quarta elementare nel periodo 2022-23. Il costo sarà di Rs. 33,56 milioni di rupie.

S6. risposta (e)

Sol. La quinta banca del settore pubblico più grande dell’India, Union Bank ha impostato “RACE” – lo sviluppo di prestiti RAM (al dettaglio, agricoltura, piccole e medie dimensioni), il miglioramento della qualità degli asset, l’aumento della CASA (conto corrente, depositi di conto di risparmio) e l’aumento dei profitti – come suo obiettivo per l’anno.

S7. risposta (c)

Sol. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha assegnato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky il Sir Winston Churchill Leadership Award, facendo confronti tra i due leader in tempi di crisi.

S8. risposta (a)

Sol. PV Sindhu e Manpreet Singh sono i portabandiera dell’India alla cerimonia di apertura dei Giochi del Commonwealth a Birmingham, nel Regno Unito.

S9. risposta (c)

Sol. L’inglese Leicester Cricket Ground prende il nome dal leggendario giocatore di cricket indiano Sunil Gavaskar.

S10. risposta (d)

Sol. Come annunciato dall’Asian Cricket Council (ACC), l’AFC Asian Cup 2022 si terrà ora negli Emirati Arabi Uniti (UAE). In precedenza questo evento doveva tenersi in Sri Lanka.

S11. risposta (a)

Sol. Il governo del Kerala si sta preparando a proporre un’alternativa al popolare servizio di taxi aziendale online lanciando il prossimo mese il proprio servizio di taxi elettronico, che è la prima iniziativa del genere da parte di qualsiasi governo statale del paese.

S12. risposta (c)

Sol. Il quattro volte campione di Formula 1 Sebastian Vettel, che attualmente fa parte dell’Aston Martin, ha annunciato il suo ritiro.

S13. risposta (d)

Sol. La Giornata Mondiale della Natura di quest’anno sarà celebrata con il tema “Ridurre la plastica”.

S14. risposta (e)

Sol. È morto Padma Shri Suchuvan Banerjee, noto come il “Dottore della rupia bengalese”. Con sede a Pulpur, nel distretto di Birbhum, Banerjee è nota per curare i pazienti da quasi 60 anni.

S15. risposta (a)

Sol. Balwinder Sfri era un cantante punjabi con sede nel Regno Unito, noto per i suoi brani popolari come “O chan mere makhna”, “Pao Bhangra”, “Gal Sun Kuriye”, “Nachdinu” e molti altri.

Ti potrebbe piacere anche leggere:

Unisciti ai nostri canali Telegram-