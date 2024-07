Rapporto informativo sugli animali: “5 animali dalle grandi zanne uccisi, solo 25 rimasti” (Operazione DK)

Avviso di azione DK:

“Gli elefanti più iconici dell’Africa – gli ultimi elefanti dalle grandi zanne del mondo – potrebbero essere scomparsi per sempre A meno che non agiamo adesso. “Con circa 25 elefanti rimasti nella regione dell’Amboseli in Kenya a causa della recente follia omicida di cinque grandi elefanti vicino al confine tra Tanzania e Kenya, è fondamentale salvarli”.

“Questo è così urgente che un gruppo privato di sostenitori dell’IFAW ha accettato di donare fino a 25.000 dollari. Il tuo regalo può essere raddoppiato per un doppio effetto!

per te Il regalo di oggi di Save the Last Big Tuskers potrebbe aiutarti…

Proteggere e collegare habitat vitali nell’Africa meridionale e orientale in modo che gli elefanti possano vagare liberamente e in sicurezza oltre i confini.

Coinvolgere le comunità e persuadere i governi a collaborare con noi per proteggere gli animali dalle grandi zanne e tutta la fauna selvatica africana in difficoltà.

Elefante africano della foresta In grave pericolo di estinzione, secondo la Lista rossa delle specie minacciate dell'Unione internazionale per la conservazione della natura. Tra il 1989 e il 2020, la popolazione degli elefanti delle foreste africane è diminuita di oltre l’86% e si ritiene che questo declino sia persistente e irreversibile. Le ragioni principali di questo declino sono il bracconaggio per le zanne d’avorio e la perdita dell’habitat. Gli esseri umani hanno convertito gran parte della terra di cui gli elefanti hanno bisogno per sopravvivere in aree residenziali, fattorie, alberi da frutto, strade di trasporto e miniere.

Elefante della savana africana In via di estinzione, secondo la Lista rossa delle specie minacciate dell'Unione internazionale per la conservazione della natura. La popolazione degli elefanti africani nel suo insieme è diminuita di circa il 90% nel secolo scorso. – Google Dopo che il loro numero è diminuito nel corso di diversi decenni a causa del bracconaggio per l’avorio e della perdita di habitat, L’elefante africano delle foreste è ora elencato come una specie minacciata. IL Elefante della savana africana È anche elencato come in pericolo di estinzione nella Lista rossa delle specie minacciate dell'Unione internazionale per la conservazione della natura.Gennaio

