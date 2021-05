Come seguire in diretta TV la 104esima edizione?

È uno degli eventi di punta della stagione ciclistica. Il Giro 2021, che si terrà quest’anno dall’8 al 30 maggio, subirà un grande cambiamento in termini di monitoraggio sulla TV francese. A differenza degli ultimi anni, il canale Equipe non sarà l’emittente. Il canale Eurosport coprirà il primo Grand Tour dell’anno (il profilo delle 21 tappe).

Eurosport subentra alla squadra per il Giro 2021

Per tre settimane, da sabato 8 a domenica 30 maggio, Eurosport vi farà vivere dal vivo il Giro. Ma la trasmissione non avverrà tramite i suoi due canali. Per accedere alle immagini della gara e segui ogni passaggio per intero, dovrai essere un abbonato giocatore. Ogni giorno gli orari varieranno dall’inizio della tappa. Possono essere visualizzati tramite la scheda del programma Eurosport.

Segui la gara su TodayCycling

I favoriti del Giro 2021

*** Aleksandr Vlasov, Mikel Landa, Simon Yates

** Egan Bernal, Pavel Sivakov, Hugh Carthy, Daniel Martin

* Pello Bilbao, Remco Evenepoel, Joao Almeida, George Bennett, Romain Bardet

Visualizza l’elenco completo degli iscritti per il 104 ° Giro d’Italia.

Tao Geoghegan Hart vincitore del Giro 2020