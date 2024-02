🔋 Questa cella a combustibile, alimentata dai microbi del terreno, funziona indefinitamente

nuova era (New Era (1/2) e New Era (2/2) sono episodi della serie…)

Fonte immagine: Bill Yen/Northwestern University

Un team di ricercatori dell'UniversitÃUn'azienda negli Stati Uniti ha recentemente sviluppato una tecnologia innovativa in grado di convertire l'energia dei microbi del suolo in elettricità . Questo sviluppo promettente apre la stradaNel campo dell’agricoltura di precisione fornendo una fonte di energia sostenibileutilizzati in questo campo.

A differenza delle celle a combustibile tradizionali che utilizzano sostanze chimiche,… Cella a combustibile (Una cella a combustibile è una cella in cui viene prodotta elettricità …) Beneficio microbico (MFC). batteri (I batteri (batteri) sono organismi procarioti unicellulari, caratterizzati da…) Dalla terra per produrreelettricità (L'elettricità è un fenomeno fisico risultante dalla differenza di cariche elettriche…). Questo processo, conosciuto da più di un secolo, è stato finora poco sfruttato. Le MFC funzionano catturando gli elettroni rilasciati dai microbi quando si nutrono di loro Materia organica (La materia organica (OM) è una sostanza carboniosa generalmente prodotta da…)fornendo così una fonteEnergia rinnovabile (L'energia rinnovabile è una fonte di energia che si rinnova abbastanza velocemente da essere…) E rispettabileambiente (L'ambiente è tutto ciò che ci circonda. Sono tutti gli elementi naturali e…).

In questo studio, i ricercatori hanno superato gli ostacoli tradizionali incontrati dalle cellule staminali fluorescenti, come la necessità di una fornitura continua di acqua e ossigeno, nonché le prestazioni limitate in caso di carenza di umidità . Hanno sviluppato un modello di batteria a forma di cartuccia, con un anodo orizzontale sepolto in profondità nel terreno per catturare gli elettroni dai microrganismi e un catodo. la mia testa (Una linea verticale è una linea retta parallela alla direzione della gravità , ed è data in particolare da…) Situato vicino alla superficie.

Questo design consente alla batteria di funzionare in modo coerente a diversi livelli di umidità del suolo, generando in media 68 volte più energia di quella necessaria per far funzionare i sensori. Inoltre, offre a energia (La parola potere è utilizzata in diversi campi e ha un significato specifico:) 120% in più rispetto a tecnologie simili, rendendolo altamente efficace nell’agricoltura di precisione.



Diagramma delle celle a combustibile microbiche? Fonte immagine: Bill Yen/Northwestern University

I ricercatori hanno anche aggiunto una piccola antenna ai sensori alimentati a batteria, consentendo loro di trasmettere dati in tempo reale alla stazione base. Questo è sorprendente tecnologia (La parola tecnologia in realtà ha due significati 🙂 Fornisce quindi la possibilità di monitorare da vicino gli elementi del suolo come l’umidità , gli inquinanti e i nutrienti, in modo sostenibile ed efficace.

Infine, tutti i componenti di questa cella a combustibile microbica sono prontamente disponibili, rendendone possibile la produzione su larga scala nel prossimo futuro. Questo progresso potrebbe rivoluzionare l’agricoltura di precisione fornendo una fonte di energia sostenibile e accessibile per monitorare e migliorare la salute del suolo agricolo.