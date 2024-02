6 segnali che indicano che devi stare lontano da chi ami

Notizia

In collaborazione con



Siana Mentcheva (psicologa, psicoterapeuta)



Hai un amico che sospetti sia tossico? Ecco sei segnali, dettagliati dalla psicologa Siana Mentcheva, che mostrano chiaramente che devi tagliare i ponti con questa persona, che in realtà non è un amico che ti vuole bene.



Innamorato, generalmente è facile rendersi conto che la tua relazione non funziona più. Nell'amicizia, può essere più sottile e talvolta può essere difficile separarsi da qualcuno vicino a te.

Ecco sei segnali che ti guideranno, mostrandoti chiaramente che questa persona non è un vero amico, secondo quanto afferma la psicologa Siyana Mentcheva.

Lui/lei cerca di controllarti

“Chiunque cerchi di controllarti ed è troppo potente è tossico.“Sayana Mentcheva sottolinea in primo luogo. Con una sfumatura: “Il tuo amico potrebbe preoccuparsi per te se ti comporti in un certo modo e te lo fai sapere, ma lo farà in modo premuroso e non controllante.

Non riceve nessuna notizia

In una relazione amichevole, se sei l'unico a fare uno sforzo (ricevere notizie, fare progetti, ecc.), allora devi andartene. “A volte questo va oltre: con una persona tossica, potrebbe non rispondere ai tuoi messaggi e incolparti per non averlo controllato e per non averlo fatto da parte sua, solo per il suo bene. In questi casi dovresti fuggire“Aggiunge lo psicologo.

Lui/lei ti prosciuga emotivamente

Se ti senti emotivamente svuotato quando sei con questa persona, non è normale. “Le semplici domande che puoi porti sono: come mi sento con questa persona? Era buono? Mi sento male? C'è una profonda intesa tra noi oppure no? Determinare l'esperto.

Lui/lei non rispetta i tuoi confini

Hai poco tempo da dedicargli per questo o quel motivo, non vuoi condividere certe parti della tua vita privata: un vero amico rispetterà i tuoi confini, qualunque essi siano. “Dovremmo allontanarci se rifiuta di rispettare i nostri confini: non importa quali siano, questo amico deve tenerne conto, altrimenti cercherà di dominarti e controllarti.“Lo specialista insiste.

Lui/lei non si congratula con te per i tuoi successi

“Quando scopriamo la gelosia verso i nostri progetti e successi, è meglio stabilire dei limiti o addirittura tagliare i legami“Perché”, nota Siana Mentcheva, “Un vero amico incoraggia i tuoi progetti, apprezza i tuoi successi e sarà felice per te. Al contrario, se una persona disprezza e ignora i tuoi successi, invidia la tua felicità e non riesce ad essere felice per te: questo è un segno di un'amicizia tossica.“.

Buono nel corpo, buono nella testa!

Si sente sola in sua presenza

“Se ci sentiamo soli davanti a chi amiamo”Il fatto è che la persona ti cerca solo per i propri bisogni, non è interessata ai tuoi bisogni, ti dà per scontato. Lo psichiatra spiega. “Nell'amicizia, dovremmo sentirci apprezzati e apprezzati. Ma se alcuni amici adottano comportamenti sprezzanti e sprezzanti nei tuoi confronti, fai attenzione perché ciò potrebbe minare la tua autostima. Lei avverte.

Concludendo il suo intervento, ci ricorda innanzitutto che l'amicizia richiede tempo per affermarsi. “Scegliere attentamente le persone intorno a noi è essenziale perché sono le persone che ci avvantaggeranno o ci danneggeranno. Lei ricorda. A volte non è del tutto chiaro: “Dobbiamo quindi renderci conto se il nostro amico si sta sforzando di farci sentire a nostro agio oppure no.“Conclude.