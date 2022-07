📰 Gli astronomi rilevano i ‘battiti cardiaci’ radio a miliardi di anni luce dalla Terra

Segnale (Terminologia generale Un segnale è un messaggio semplificato e crittografato in generale. C’è…)

Il radiotelescopio CHIME è costituito da quattro cilindri a forma di U lunghi 100 metri, realizzati in rete metallica, che sembrano mezze lune su uno skateboard. la neve (La neve è una forma di precipitazione, costituita da ghiaccio cristallizzato e…) La sua superficie totale è equivalente all’area di cinque piste di hockey. CHIME ricompone un’immagine di file cielo (Il cielo è l’atmosfera terrestre vista dal pianeta Terra.) Elaborando i segnali radio captati da più di mille antenne. (Fonte: CHIME)

Gli astronomi della McGill University, del MIT e altrove hanno rilevato uno strano e persistente segnale radio proveniente da una galassia lontana, che sembra lampeggiare con sorprendente regolarità. Valutato come Fast Radio Burst, o FRB, questo nuovoDura fino a tre secondi, che è circa 1.000 volte più lungo del FRB medio. In questoil team ha scoperto le esplosioniLa radio si ripete ogni 0,2 secondi secondo uno schema periodico chiaro.

I ricercatori hanno chiamato il segnale FRB 20191221A. Attualmente è l’FRB più longevo, con lo schema periodico più chiaro rilevato fino ad oggi. giorno (Il giorno o il giorno è l’intervallo tra l’alba e il tramonto, che è…). La scoperta è stata riportata oggi sulla rivista Nature ed è stata scritta dai membri della collaborazione CHIME/FRB.

Il 21 dicembre 2019 è stato rilasciato telescopio (Telescopio, (dal greco tele che significa “lontano” e significa skopein…) CHIME ha captato un segnale da un possibile FRB, che ha subito catturato l’attenzione di Danielle Micheli, che ha notato qualcosa di insolito mentre lo esaminava. dati (Nella tecnologia dell’informazione (IT), i dati sono una descrizione iniziale, spesso…) in arrivo.

“Non solo era molto lungo, della durata di circa tre secondi, ma c’erano rialzi periodici straordinariamente accurati, che rilasciavano ogni bit di il secondo (Il secondo è il femminile del secondo aggettivo, che viene subito dopo il primo o che…) – Boom, boom, boom – come a superare (In fonetica, un impulso è una sovrapposizione tra due suoni di una frequenza…) cuore”, ricorda Micheli, che ha guidato la scoperta, prima come ricercatore inUniversità McGill (La McGill University, situata a Montreal, Quebec, è una delle…)e poi come borsista post-dottorato presso il Massachusetts Institute of Technology. “Questa è la prima volta che lo stesso segnale è periodico.”

“Non ci sono molte cose dentroUniverso (L’universo è la somma di tutto ciò che esiste e delle leggi che lo governano.) che emettono precisamente segnali periodici”, aggiunge Aaron Perlman, FRQNT Postdoctoral Fellow pressoistituto (Un istituto è un’organizzazione permanente creata per uno scopo specifico. È…) Space McGill che ha anche contribuito all’articolo. “Gli esempi che conosciamo nella nostra regione galassia (Una galassia, in cosmologia, è un gruppo di stelle, gas, polvere e…) Sono pulsar e magnetar radio, che ruotano e producono un raggio simile a un faro. E pensiamo che questo nuovo segnale potrebbe essere un magnetico (Una magnetar è una stella di neutroni con un campo magnetico super forte, che emette…) o uno pulsar (Pulsar è il nome dato a una stella di neutroni, ruota fortemente…) con steroidi”.

Il team spera di scoprire più segnali periodici da questa fonte, che possono quindi essere utilizzati come orologio. Astrofisica (L’astrofisica (dal greco astro = stella e physiqui = fisica) è un ramo…). Ad esempio, file ripetere (In fisica, la frequenza generalmente si riferisce a una misura di quante volte…) e come cambia quando la sorgente si allontana da una terra (La Terra è il terzo pianeta del sistema solare in ordine di distanza…)può essere utilizzato per misurare Velocità (distinguere 🙂 Dove l’universo si espande.

Scritto in collaborazione con Jennifer Chu, MIT Notizia (NeWS è un sistema Windows progettato da James Gosling (che ha contribuito…) Scrivania

“Sub-second Patrol in a Fast Radio Burst” di Bridget Andersen et al. in temperare la natura

DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-022-04841-8