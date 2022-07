Incredibili foto del cielo che diventa rosa in Antartide

Sarai anche interessato

[EN VIDÉO] Eruzione vulcanica nelle isole Tonga L’eruzione del vulcano Hongga Tonga-Hung Ha Abai ha provocato eruzioni molto violente e colonne di cenere alte dai 20 ai 30 chilometri.

Questo fenomeno crepuscoloChiamata “crepuscolo” In inglese, fotografato dal tecnologo scientifico Stuart Shaw, con sede a Peace Scott per un’agenzia di ricerca neozelandese. Lo scienziato conferma di non aver modificato il file Colori in immagini e che l’evento è così straordinario che in questo periodo dell’anno, Inverno nell’emisfero australecieloPolo Sud Completamente buio per gran parte della giornata.

Esattamente come nel caso cielo di fuoco che a volte si verificano in qualsiasi parte del mondo durante un temporale o Nuvole Docce al tramonto Solemaggiore è il numero di particelle presenti inatmosferaI colori erano più sorprendenti. Nel caso dell’Antartide, questo è un aerosol di Vulcano TongaPrincipalmente solfati. Imparentato vulcano Un sottomarino che sputa anche vapore acqueo oltre alla polvere. tutto questo problema Consentito atmosferico luce Dal sole per diffondersi di più, e in modo più allegro.

Cieli rosa e viola fotografati in Antartide nei giorni scorsi. © Stuart Shaw/Vola sul muro

Il cielo rosa è apparso sei mesi dopo l’eruzione vulcanica

L’eruzione del vulcano Tonga è avvenuta a gennaio, ma sono passati solo pochi mesi da quando il cielo ha cambiato colore Nuova ZelandaPoi in Antartide. Gli aerosol possono già circolare nell’atmosfera per mesi dopo un’eruzione, e quindi avere conseguenze incredibili per il colore dei cieli delle regioni vicine per periodi a intermittenza lunghi: l’eruzione del vulcano Tonga è avvenuta a 7.000 km dalla base in Antartide dove si trovavano queste immagini prese!