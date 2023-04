YouTube Premium offre una migliore qualità video su iOS rispetto ad Android

YouTube ha appena annunciato alcune nuove funzionalità per gli abbonati Premium. Mentre ti aspetteresti che tutte queste funzionalità siano disponibili contemporaneamente su Android, iOS e altre piattaforme, non è così, almeno per ora.

Tra queste nuove funzionalità Citato nel blog ufficiale di YouTube Include una migliore qualità video a 1080p. Penseresti che sarebbe arrivato prima su Android poiché è il sistema operativo di Google, ma non è così.

YouTube ora offre video HD a 1080p, ma non su Android

YouTube ha aggiunto una nuova opzione di qualità video chiamata “1080p Premium”. Secondo Google, ha “bitrate migliorato,che rende i video “nitidi e chiari” e sarà particolarmente evidente nei video con “Molti dettagli e movimento.Questa nuova opzione di qualità video è disponibile insieme all’opzione di qualità video standard 1080p, ma solo nelle app YouTube su iOS e iPadOS.

Allora, quando arrivano i video di qualità Premium 1080p su Android?

Quindi, quando arriverà sull’app YouTube su Android? Bene, Google dice che arriverà presto sul web, ma non ci sono informazioni sulla sua disponibilità per Android. Questa funzione può portare una qualità video molto migliore ai tuoi file SAMSUNG Smartphone e tablet Galaxy, ma non ci sono informazioni ufficiali sulla sua disponibilità su quei dispositivi.

Sebbene Google abbia anche parlato di altre funzionalità, inclusa la possibilità di mettere in coda i video, riprendere i video da dove li avevi lasciati in precedenza e download intelligenti, queste funzionalità non sono davvero nuove. Se stavi aspettando streaming video 1080p di qualità superiore, dovrai aspettare più a lungo o scegliere invece la risoluzione 4K.