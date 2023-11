Wout van Aert, leader della Jumbo-Visma al prossimo Giro? | Ciclismo

Il Giro 2024 è stato interrotto per Wout van Aert, che non ha mai gareggiato al Giro d’Italia. Oltre all’alta montagna, nelle tappe di montagna, spesso brevi, e soprattutto nella prima settimana, ci sono non meno di una dozzina di opportunità per essere protagonista della corsa, che si adatta perfettamente al corridore Jumbo-Visma. Il principale coinvolto ha annunciato ufficialmente che questo grande giro era uno dei suoi obiettivi per la prossima stagione.

La Gazzetta dello Sport riferisce martedì che è tutto deciso: Van Aert dovrebbe esordire al Giro d’Italia il prossimo maggio. Secondo il quotidiano sportivo italiano ha bisogno di diversità e di nuove sfide. “Van Aert non deve venire in Italia per vincere il Giro”, ha scritto La Gazzetta. “Ma sarà comunque il leader della Jumbo-Visma. Lo vedono finire tra i primi cinque. Parteciperà anche ai Giochi di Parigi dove vuole battere Jana nella cronometro. Per questo potrà saltare il Tour de France Il Tour è composto da cinque tappe con un dislivello di oltre 4.000 metri.Da “Molto difficile. Se Van Aert vuole competere con il Ghana ai Giochi, deve arrivare fresco”.

La squadra olandese Jumbo-Visma non ha ancora confermato ufficialmente questa informazione. Dovremmo scoprirne di più durante la presentazione della squadra il 21 dicembre. Se Van Aert correrà al Giro nel 2024, prenderà in considerazione anche il Giro di Spagna in autunno, in preparazione ai Mondiali di Zurigo. READ Rivivi l'incredibile ritorno del campione in carica di slalom Henrik Kristofferson

Woot-fan art. © Immagini Notizie