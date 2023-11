DKM: Campione tedesco Stan Pix KZ2 2023

La famiglia olandese Pex ha fatto del DKM una delle sue grandi specialità. Inoltre, il campione mondiale ed europeo CIK-FIA, Jorrit Pex ha vinto il Campionato del Mondo ben 8 volte nella classe KZ2. Il campione in carica, Jorit, quest’anno ha affrontato tre piloti più forti di lui, tra cui suo fratello Stan, che ha vinto il suo secondo titolo in questa competizione che si è conclusa dal 27 al 29 ottobre 2023 in Italia.

Dopo la WSK Euro Series, il Futuro Campione, il Campionato Italiano e il Campionato del Mondo, il circuito di Franciacorta ha vissuto due mesi intensi e ha ospitato la finale del DKM.

Il rumeno Daniel Vasiliy (Birel Art-TM) ha vinto la prima gara con gomme da bagnato davanti a Stan Bex (KR-TM) e Christian Bertuca (Birel Art-TM), che a sua volta ha vinto davanti al suo compagno di squadra Vasiliy nella seconda gara, questo tempo sull’asciutto e dopo essersi assicurato il titolo, Pex ha completato il podio.

Con il team CPB Sport (Sodi-TM) erano presenti i francesi Thomas Embourg e Jean Nomblot. Salutando il kart e la sua squadra prima della partenza con le vetture, Emburg ha concluso rispettivamente settimo e quarto, mentre Nomblot ha conquistato il settimo e l’ottavo posto. Dopo aver saltato le due gare di Wackersdorf e Kerpen, Imbourg è riuscito a finire solo ottavo in campionato.

Nella “Nazionale” della KZ2, il tedesco Niels Tröger (Maranello-TM) si è aggiudicato il titolo assoluto con la vittoria in Gara 1 e il terzo posto in Gara 2, sette settimane dopo la vittoria in Coppa del Mondo. La seconda gara è stata vinta dal connazionale Linus Hensen (Mach1-TM). Al 27° e poi 19° posto era presente anche il francese Cillian Galassin (Intrepid-TM).

Nella OK-Junior il DKM non ha sfruttato l’influenza dell’“Italia” per rafforzare il proprio campo. Ha vinto il secondo posto nella prima gara dietro Amin Kara Osman (Kosmic-TM) e Luke Korender (iTony Kart-TM) nella seconda gara, battendo così Phil Colin Strange (LN-TM) di due punti.

Dall’inizio della stagione, il Mini 60 ha completato il programma dei raduni DKM. Il danese Matthijs Stegsen (CRG-TM) ha sconfitto i tedeschi Sebastian Riedel (KR-IAME) e Konstantin Pabst (KR-IAME).

Foto di DKM e CPB Sport Press

