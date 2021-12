WhatsApp continua a subire cambiamenti durante questo periodo, poiché l’app di messaggistica ha implementato nuovi cambiamenti da parte della società che l’ha sviluppata e uno di questi si presenta come un cambiamento molto utile. Nello specifico, come puoi vedere nell’immagine qui sotto, WhatsApp ci darà la possibilità di modificare i contatti a cui inviamo una specifica foto, video o GIF animata, il tutto in pochi secondi.

WhatsApp cambia l’interfaccia attraverso la quale inviamo questo tipo di contenuti ad altre persone, quindi ora i contatti a cui inviamo file multimediali di questo tipo non possono essere modificati. Ora che le cose sono cambiate, puoi vedere nell’immagine qui sotto che WhatsApp ci consente di aggiungere più persone a cui possiamo inviare questi file, l’interfaccia stessa è stata rivisitata in qualche modo per facilitare questo in iPhone e Android.

WhatsApp sta cambiando di nuovo, The Secret Trick per iPhone e Android

Tuttavia, WhatsApp non riguarda solo l’aggiunta o la modifica dei contatti a cui accedono questi file, ma anche l’aggiunta come stato al nostro profilo sulla piattaforma di messaggistica. Lo stato può essere aggiunto molto facilmente dall’app WhatsApp per iPhone e Android, come puoi vedere dall’immagine sopra, l’opzione è contrassegnata molto chiaramente dall’app per gli utenti, quindi è impossibile confonderla con qualcos’altro, dopotutto.

WhatsApp apporta buone modifiche di questo tipo perché ci sono molti utenti iPhone e Android che sono costantemente in attesa di vedere i cambiamenti che renderanno l’esperienza dell’utente molto migliore. Certo, è molto complicato perché deve prima essere testato abbastanza bene da WhatsApp che quando verrà effettivamente lanciato, porterà i cambiamenti che le persone vogliono e non altri cambiamenti inutili.

WhatsApp rilascerà sicuramente altri buoni cambiamenti per tutti, ma dobbiamo essere pazienti fino a quando non saranno testati a fondo prima che ci vengano presentati ufficialmente.