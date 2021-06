WhatsApp | L’emoji con la faccia invertita significa | faccia invertita | Significato | Applicazioni | Applicazioni | Smartphone | Telefoni cellulari | virale | trucco | Tutorial | Stati Uniti | Spagna | Messico | NNDA | NNNI | dati

Il WhatsApp ancora un programma Un pioniere nell’invio di diversi messaggi multimediali. Attraverso di essa, chiunque, solo avendo un numero di cellulare, può iscriversi gratuitamente. Puoi anche inviare tutti i tipi di testo, nonché audio, video, immagini, GIF e una varietà di adesivi animati, ora che è molto trendy e i suoni sono integrati.

Ma a molti piace anche inviare emoji tramite l’app. Attualmente ci sono più di 500 tipi di emoticon con cui puoi decorare le tue conversazioni e quindi esprimere meglio la sensazione che desideri poiché, nel complesso, questo non appare nelle frasi che scrivi.

Tuttavia, .emoji Il WhatsApp Capovolgi. Hai notato perché questo sta accadendo e cosa vuoi trasmettere se lo invii al tuo familiare, partner, contatto o qualsiasi amico nell’app? Qui te lo diciamo.

Per questo è necessario rivolgersi a uno dei principali siti di emoji chiamato Emojipedia. Lì potrai scoprire il significato di tutti i simboli in Il WhatsApp Anche quei semplici punti neri.

Cosa significa il simbolo della faccia invertita su WhatsApp?

L’emoji a cui si fa riferimento è conosciuta come faccia a testa in giù Secondo la pagina emojipediaComunemente usato per esprimere sarcasmo, sarcasmo, scherzi o sentirsi stupidi. La tua intenzione potrebbe essere la stessa delle intenzioni di una persona sconcertante.

anche questo emoji È in circolazione da molto tempo ed è stato utilizzato come messaggio di testo sui telefoni cellulari di base come: ¯ _ (ツ) _ / ¯.

L’emoji del viso invertito si trova nella sezione persone di WhatsApp. (Foto: mag)

Come fatto divertente, il design di Microsoft in precedenza presentava un sorriso a tutti i denti, ma è stato sostituito da uno con un’espressione felice stilizzata.

La faccia capovolta è approvata come parte di Unicode 8.0 Nel 2015 e oltre a Emoji 1.0.2 Aggiornamento 2015. Conosci il suo vero significato? Bene, ora puoi usarlo per esprimere sarcasmo nelle tue conversazioni con Il WhatsApp . Puoi anche saperne di più se hai dei dubbi sul significato di un’altra emoji.

