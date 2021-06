Netflix elimina un sinistro difetto nella sua app Android

Stanco di aspettare il completamento dei download prima di poter guardare i tuoi contenuti sull’app Netflix? Ti deve piacere questo nuovo aggiornamento.

Guardare un film o una serie su uno smartphone? Qualche anno fa, sarebbe stato incredibile guardare contenuti del genere su uno schermo così piccolo, tuttavia, Netflix Questo uso si è gradualmente dimostrato tra il grande pubblico grazie alla sua applicazione. Rendendosi conto che questa pratica è destinata a durare, Netflix si è impegnata a migliorare la sua app a piccoli passi, così come l’arrivo del download automatico di contenuti che potrebbero soddisfarti all’inizio dell’anno.

Sulla stessa linea, Netflix introduce una nuova funzionalità che dovrebbe piacere a coloro che scaricano spesso i propri contenuti con l’intenzione di guardarli in un secondo momento, in luoghi in cui la connessione è scarsa o addirittura inesistente.

Non è necessario attendere il completamento del download

Fino ad ora, era necessario attendere il completamento del download dei contenuti prima di poterli guardare. Ora l’app Android Netflix ti consentirà di iniziare a guardare il tuo film o serie anche se tutti i tuoi contenuti non sono stati scaricati. Inoltre, potrai iniziare a giocare anche se il download procede in background.

Questa nuova funzionalità è inclusa nell’aggiornamento Netflix 7.64 per Android. Gli utenti IOS non sono ancora interessati, ma Reed Hastings determina che ne avranno diritto nei prossimi mesi. Questo aggiornamento è attualmente in fase di lancio, quindi dovrebbe essere disponibile nei prossimi giorni sul Google Play Store.