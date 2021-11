Whatsapp Delta | Come aggiornare il file APK | Senza perdere le chat | conversazioni | Scarica | Gratis | Applicazioni | Smartphone | nda | nnni | GIOCO SPORTIVO

davvero tanto Whatsapp Delta sui loro telefoni cellulari, noto anche come YoWhatsApp Questo porta molti Funzioni come la pianificazione di un messaggio, la risposta automatica e la modifica del colore completo della piattaforma E impedisci persino ai tuoi amici di inviarti foto o video che scompaiono.

Tuttavia, uno dei problemi più frequenti quando c’è Whatsapp Delta è l’aggiornamento. mentre molti Ottieni l’ultimo APK tramite l’app, Accesso RegolareAltri tendono a eliminare e reinstallare completamente l’app, facendo perdere loro tutte le conversazioni.

Ecco perché ti forniremo tutti i passaggi per non perdere mai le chat Whatsapp Delta e Continua a parlare o a fare videochiamate con tutti i tuoi amici. Ricorda sempre di aggiornare il file APK in modo da non essere bannato in futuro.

Passaggi per aggiornare WhatsAPP DELTA senza perdere le chat

La prima cosa da fare è scaricare l’APK da uno dei seguenti siti Web: Malavida e Scarica WhatsApp e Techbigs e Technipolis e gruppo IT .

e e e e Una volta che sei sicuro che ci sia una nuova versione, scarica l’APK Delta di WhatsApp.

In questo modo potrai reinstallare l’APK Delta di WhatsApp sul tuo cellulare. (Foto: mag)

In quel momento, dovresti installare l’APK Delta di WhatsApp in aggiunta a quello che hai già.

Tutti i file verranno scaricati automaticamente.

E voilà, con questo puoi continuare a chattare senza perdere le tue conversazioni.

Vale la pena notare che WhatsApp Delta apporta le sue modifiche di volta in volta, quindi questo processo deve essere eseguito quotidianamente e manualmente per aggiornare sempre l’APK.

Hai un problema con WhatsApp? Hai bisogno di segnalarlo? Se hai qualche tipo di problema, scrivi alla loro email di contatto: [email protected] o [email protected] Puoi anche effettuare lo stesso ordine dal tuo iPhone tramite il servizio esclusivo iOS.

Ora, se hai bisogno di fare una domanda generale, puoi compilare il modulo con questo Collegamento.