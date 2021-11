Windows 11 è disponibile non solo tramite acquisti in negozio, ma anche tramite un aggiornamento all’interno di Windows Update. Tuttavia, questa opzione può essere utilizzata solo da coloro che dispongono di uno strumento abbastanza potente per eseguire il programma, o il sistema dieci a cui passeranno è nativo. (Non vale la pena provare le versioni torrent.)

L’upgrade sarà offerto gratuitamente da Redmond in questo caso, ma come di consueto in questo caso, il pacchetto non sarà fornito immediatamente ma gradualmente. E la società di recente decise diPer aggiungere nuovi dispositivi allo sconto, dando a più utenti la possibilità di passare a Windows gratis.

Tuttavia, non sai esattamente quale dimensione del campo significhi questa espansione, ma chiunque sia interessato può scoprire a colpo d’occhio se è adatto a loro. Tutto quello che devi fare è andare alla finestra di aggiornamento sul tuo computer (questa sarà la scheda Windows Update). Se vedi i pacchetti dell’undicesima edizione qui,

Puoi anche avviare subito l’aggiornamento.

Sebbene il processo sia abbastanza sicuro (poiché tutto passa attraverso i server Microsoft), dovresti eseguire il backup dei file più importanti. Anche se andiamo a determinati documenti nel cloud o in qualche altro archivio fisico.

Microsoft ha chiarito nei suoi precedenti annunci che non consiglia l’installazione su dispositivi non compatibili con il sistema, poiché il software potrebbe non funzionare come dovrebbe. Da allora, anche Windows 11 sembra essere un altro Si imbatte anche nel computer di un quindicenne.

