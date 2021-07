Crea la sala giochi dei tuoi sogni con uno schermo che ti offre un’esperienza divertente e immagini nitide. – Siamphone.com

Durante il periodo in cui tutti dovevano vivere nel rifugio la maggior parte del tempo. Uno degli hobby che rende la vita meno solitaria, colorata e divertente è giocare. E per avere un assaggio di giochi molto divertenti e commoventi, la scelta di un dispositivo da utilizzare come monitor è molto importante. Perché oltre a contribuire a migliorare le prestazioni del gioco essere distinti, aiuta anche a migliorare l’atmosfera e la fiducia dei giocatori in termini di eccitazione e vittoria. Oggi ti porteremo a creare la sala da gioco dei tuoi sogni con un bellissimo design dello schermo curvo con specifiche potenti e grandi caratteristiche speciali. modello completo Huawei Mate View GT Il primo schermo di gioco per rendere il gioco divertente per il cuore

Scegli uno schermo grande, rotondo ed elegante. Per una prospettiva più ampia

La stanza dei sogni del giocatore dovrebbe avere uno schermo di gioco abbastanza grande da catturare ogni dettaglio. Dimensioni dello schermo 34 pollici Huawei Mate View GT È decisamente soddisfacente. Inoltre, lo schermo è progettato per avere una curvatura di 1500R in grado di adattarsi bene alla distanza di visione degli occhi. La vista ultra ampia con proporzioni 21:9 consente agli utenti di concentrarsi completamente sull’attività o sulla battaglia di fronte a loro. Migliora l’efficienza in modo che non sfugga agli occhi del giocatore. E se combinato con una risoluzione dello schermo di 3440 x 1440 con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e la possibilità di visualizzare colori diversi. Su uno schermo con un’ampia gamma di colori del 90%, DCI-P3 copre il 100% di sRGB ed è in grado di visualizzare 1,07 miliardi di colori. I giocatori potranno godersi ogni scena e ogni situazione del gioco grazie al contrasto realistico dei colori visualizzati sullo schermo. e con una precisione del colore di E

Il sistema audio deve essere buono. La luce dovrebbe brillare per giochi follemente divertenti

Huawei MateView GT offrirà un suono potente con due altoparlanti da 5 W e renderà la sala giochi dei tuoi sogni più elegante e high-tech Collega uno schermo a un altoparlante in modo che si colleghino avanti e indietro Crea l’immagine dei professionisti SoundBar facilita anche il controllo facile dell’aumento del volume e abbassarlo senza la necessità di toccare e scorrere o un solo clic sul volume desiderato. Per una linea di casting di giochi che richiede l’interazione con il pubblico. Può rispondere con due microfoni intelligenti in grado di annullare il rumore fino a 4 metri, 360 gradi e mantenere il suono lontano. Parla al pubblico forte e chiaro. E se vuoi giocare a giochi più divertenti e interessanti sull’illuminazione, non trascurare perché SoundBar fornisce luci colorate con effetti Vibrant Mood Lighting per aggiungere atmosfera e spirito per rendere il gioco più divertente che mai.

Le funzionalità aggiuntive fornite dovrebbero migliorare il livello più alto del giocatore.

Una funzione speciale di Huawei chiamata Dark Field Control e Crosshairs per l’esperienza di gioco FPS in cui i giocatori possono regolare la luminosità e il contrasto sullo schermo in qualsiasi momento durante il gioco. Per vedere chiaramente gli avversari nascosti con la funzione Controllo campo oscuro, è anche possibile migliorare la precisione di mira dell’avversario. Con grandi funzionalità come Crosshairs, questo è solo il look migliore.

I tre punti di forza del monitor da gioco Huawei MateView GT sono importanti per poter creare atmosfera e migliorare le prestazioni di gioco. L’ampio schermo offre un aspetto ampio I colori sono nitidi e realistici, l’immagine non viene ritardata, il suono dovrebbe essere buono, l’effetto luminoso è più avanzato. E anche se ci sono funzionalità sviluppate per migliorare l’esperienza di gioco interessate a un nuovo monitor da gioco come Huawei MateView GT, ora Huawei ha una promozione speciale. Da oggi – 23 luglio 2021 quando acquisti il ​​prodotto a 17.990 baht

Ottieni un mouse da gioco Razer Basilisk per 1690 baht (se acquistato presso Huawei Experience Store e commercianti partecipanti)

Oppure ottieni gratuitamente Huawei FreeBuds 3i del valore di 3290 baht (quando lo acquisti da Huawei Store e dallo store ufficiale Huawei sulla piattaforma di e-commerce). Puoi acquistare Huawei MateView GT tramite i canali online all’indirizzo https://bit.ly/3wcYcGX Compresi Huawei Experience Store, Huawei Store, Lazada, Shopee, JD Central e i rivenditori partecipanti

I dettagli possono essere monitorati tramite https://bit.ly/3wcYcGX