VNL femminile: Italia campione, Brasile 2, Serbia sul podio

di







FB

Twitter

LinkedIn

Il WhatsApp

La nazionale italiana di pallavolo femminile, qualificata per la prima volta nella sua storia per la medaglia d’oro, si è laureata Campione del Mondo 2022 dopo aver sconfitto in finale il Brasile in tre set a zero (25-23, 25-22 e 25-22 ).

Dal canto suo, dopo 4 copie di VNL, la Serbia ha vinto la sua prima medaglia (di bronzo) dopo aver sconfitto la Turchia nella piccola finale 3-0 (27-25, 25-17 e 26-24).

FB

Twitter

LinkedIn

Il WhatsApp

Cosa sta succedendo in Tunisia?

Spiega il nostro sito Canale Youtube . Registrati!