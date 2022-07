Bocce: Ce n’è per tutti i gusti: la bocce europea

Con cinque titoli congiunti tra Italia, Francia, Spagna e Monaco, il Campionato Europeo Den Bosch ha mostrato i divari che si stanno restringendo tra i maggiori paesi europei…

Campionati Europei – Doppio – Testa a Testa – Misto in Olanda dal 13 al 17 luglio 2022

C’è qualcosa per tutti

Credito fotografico Jac Verheul

Entrando mercoledì nel primo campionato europeo di bocce nella grande arena che costeggia la cattedrale di St. Jan de Hertogenbosch nei Paesi Bassi, tutti hanno sentito di andare a un evento straordinario. La stretta organizzazione, i campioni provenienti da ventinove paesi e la lussuosa sistemazione della competizione hanno promesso a tutti molti sentimenti e bei ricordi. La promessa è stata mantenuta, con i tornei che passeranno sicuramente alla storia delle bocce.

Credito fotografico Jac Verheul

Monaco in cima al podio

Monaco è stato il primo paese a mettersi in mostra, domenica. Alla Spagna è stata negata l’ultima partita nel doppio misto con cui stavano giocando José RivièreE il Myriam Champeron Si sarebbe vendicata del doppio femminile trionfando, con la stessa difficoltà, sull’inaspettata coppia inglese versare E il Grifone. Tuttavia, è stato motivo di orgoglio per la bocce britannica, che ha avuto una settimana davvero storica mettendo per la prima volta due delle sue squadre nelle ultime quattro. E un’altra giornata di gloria per il Monaco, regolare sul podio europeo che ha conquistato la medaglia d’oro Chamberron E il Laura Vergon.

Credito fotografico Jac Verheul

La prima medaglia d’Italia

Nella coppia maschile è stato uno shock di prim’ordine che si è presentato al pubblico nel centro di Den Bosch, con un’etichetta Belgio-Italia. Uytterhoeven E il tragicoche ha portato alla caduta della Francia da Bonito E il sari Nei quarti di finale, lotta duramente in semifinale contro gli ottimi israeliani Sheeran E il Ohana prima di arrivare in finale. Campioni del mondo il mio riso E il KokoloDopo aver sconfitto la Spagna, guazzo E il schiacciareDalla straordinaria squadra inglese Eversden E il colpi. Ma l’atteso shock in finale non si è verificato, in quanto gli italiani erano in anticipo sulla partita che non hanno permesso ai belgi di respirare durante una partita a senso unico. Campioni del mondo e campioni d’Europa, Transalpines non è ancora finita, almeno per lui il mio risoPer cercare l’oro.

Credito fotografico Jac Verheul

La Francia in bellezza

Con la sconfitta della Francia nei quarti di doppio maschile e l’esclusione delle semifinali testa a testa dal Cristoph Sarrio E il Aurelia BorisEra l’ultima possibilità di vincere una medaglia d’oro Bonito E il Puntocontro gli spagnoli, guazzo E il Lopez. Una coppia iberica è caduta davanti a lui nella fase di qualificazione venerdì, scuotendo tutto sul suo cammino per quattro giorni. Ma i francesi, a sei punti dal primo giro, hanno preso per la gola gli spagnoli fin dall’inizio con un match brillante e si sono portati subito in vantaggio per 12-0, vincendo i Quadri con un semplice calcio. Bonito. Ottimo inizio presto lascialo e Puntononostante l’inizio spagnolo, di indossare la loro prima maglietta tempestata di stelle.

Credito fotografico Jac Verheul

La Spagna nel cielo

Questa frustrazione spagnola è stata rapidamente cancellata dalla brillante performance di Carolina Pasqualeche al termine di una grande partita contro gli olandesi Giuseppina KogiIn finale è stato presentato al giocatore turco Essel AminLei stessa ha vinto la semifinale francese Aurelia Boris. Un grande precedente per la Turchia, che non è stata invitata a una festa del genere, e ha perso di pochissimo un titolo storico, Fede Per piegare solo a 13-12 gradi.

la fine di un sogno

Con così tanti fantastici giochi nello stesso giorno, il pubblico centrale, allegro, illustratore e fan del bellissimo gioco, era molto euforico. Tuttavia, tra gli italiani, avrebbe visto un testa a testa maschile al vertice di questi tornei. Diego Rizzi e spagnolo Gesù Scache. Un gioco impegnativo e intenso, a un livello di gameplay colossale, che ha lasciato lo stesso pubblico muto, concentrato e affascinato dalla massiccia lotta che gli ultimi due campioni del mondo hanno combattuto per oltre un’ora e mezza. Solo dopo una ventina di finali, e tanti colpi di scena, abbiamo finalmente conosciuto il nome del Campione Europeo: il mio risoin due forischiacciareha finito vincendo 13-12.

Credito fotografico Jac Verheul

Un grande punto culminante per i tornei, come abbiamo detto, che saranno pietre miliari. Il Federazione europea di bocce E il suo presidente inglese Mike Pagina Così è la Federazione olandese NJBB E la giuria ha risolto con successo l’equazione dopo la quale spesso si corre la bocce: far rispettare le regole dello sport, nella competizione disputata alla sua prima edizione, promuovendo al contempo la scena e la convivenza. Scommettere più del successo, senza dubbio.

