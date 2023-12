Vista mozzafiato sulla vetta del Monte Washington dopo la nevicata

La foto pubblicata il 6 dicembre 2023 mostra il Monte Washington innevato. – Facebook/Osservatorio di Monte Washington

Uno spesso strato di neve ha già trasformato la vetta del Monte Washington, segnalando l’avvicinarsi dell’inverno.

In piedi sul punto più alto del New England, l’Osservatorio di Mount Washington ha rilasciato un’immagine impressionante che mostra la neve profonda diversi metri in alcuni punti.

All’inizio della giornata, la vetta ha sfondato le nuvole per rivelare uno spettacolo mozzafiato, circondata da nuvole impennate e ricoperta da una coltre di neve fresca e farinosa caduta durante la recente tempesta invernale, per un totale di 17,6 pollici, ha detto l’osservatorio.

In un’altra foto, la torre dell’osservatorio è stata catturata nel mezzo di uno straordinario fenomeno naturale che si forma dalle nuvole quando la luce solare interagisce con piccole goccioline d’acqua.

Si prevede che la neve continuerà fino a martedì notte, con forti venti che raggiungeranno i meno 25 gradi entro mercoledì sera.

Nel frattempo, mercoledì mattina potrebbe verificarsi la prima neve della stagione lungo la costa del Massachusetts. Sebbene non si tratti di una tempesta grave, è prevista la neve su Cape Ann e sulle zone costiere della contea di Plymouth.