Visco (BCE) consiglia di fermare l’aumento dei prezzi – Notizie di economia e borsa – Journal Chretien

MILANO (Reuters) – La Banca centrale europea ha dichiarato mercoledì che la Banca centrale europea potrebbe riportare l’inflazione al suo obiettivo del 2 per cento mantenendo i tassi di interesse a un livello adeguato per un periodo piuttosto che alzarli ulteriormente. Governatore della Banca Centrale Italiana.

Intervenendo all’assemblea generale dell’Associazione delle banche italiane (ABI), Ignazio Fiesco, membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), ha affermato che i tassi hanno raggiunto un livello restrittivo.

La banca centrale ha alzato i tassi di interesse in ciascuna delle sue riunioni per un anno, portando il tasso sui depositi al 3,5% e ha promesso ulteriori misure restrittive per cercare di frenare l’inflazione, ancora una volta tre volte superiore al suo obiettivo.

Ignazio Fiesco, il cui mandato alla guida della Banca d’Italia scade a fine ottobre, è considerato una “colomba” all’interno della Bce.

“Non capisco né sono d’accordo con i commenti fatti di recente che suggerirebbero che sia preferibile un rischio maggiore di inasprimento, piuttosto che uno minore”, ha affermato.

“Se è necessario essere molto attenti e rimanere in pista, è anche necessario essere molto attenti e pazienti per valutare e anticipare l’impatto della stretta monetaria che è stata attuata dallo scorso anno”, ha continuato Ignazio Fiesco.

Il Fondo Monetario Internazionale ha stimato all’inizio del mese che la Banca Centrale Europea dovrebbe continuare ad alzare i tassi di interesse per abbassare l’inflazione.

Il membro del consiglio direttivo Bostjan Vasli ha dichiarato la scorsa settimana, insieme ad altri banchieri centrali, che il livello dei prezzi nella zona euro potrebbe richiedere un aumento dei tassi di interesse oltre luglio.

(Valentina Za, versione francese di Laetitia Volga, a cura di Kate Enteringer)