Vieni davvero sulla piattaforma della console

Curva digitale, In qualità di editore di Basta morire già Gioco, a cui presto arriverà questo gioco Centralina Piattaforma, insieme a Converte, Che è stato anche annunciato in precedenza da CurveDigital.

Non solo sulla piattaforma che ho appena menzionato, ma è anche annunciato che Just Die è già disponibile su PC piattaforma. In effetti, questo gioco è ora disponibile su vapore , Ma non può ancora essere scaricato.

Inoltre, le informazioni relative al gioco stesso non sono ancora chiare, come la data di uscita ecc. Tuttavia, questo gioco uscirà sicuramente presto nel 2021 su varie piattaforme, a partire da PCE il Playstation 4E il Xbox Onee così via Nintendo Switch.

Video: Just Death sta effettivamente arrivando sulla piattaforma console

A parte questa discussione, non ci sono ancora altre informazioni disponibili da Curve Digital come editore di questo gioco o Doppio muschio Come sviluppatore di questo gioco. Quindi, ecco perché dovresti tenere gli occhi aperti Wowkia Per ulteriori informazioni su Just Die già e altri giochi in tutto il mondo.

Come informazioni bonus, Just Die è in realtà un gioco sandbox a fumetti oscuri che ha progettato Simulatore di capra Designer. Ovviamente, dato questo fatto, Just Die lo farà sembrare disordinato quasi quanto Goat Simulator.

Basta morire già | Buone notizie per una buona partita

Quindi, se sei una persona a cui piace scherzare in modo strano, Just Die è davvero il gioco perfetto da provare. Inoltre, l’umorismo di questo gioco si ispira anche al tema delle capre, ma questo gioco si concentra su un gruppo di anziani.