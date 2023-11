VIDEO: Duncan Shaw strappa le tracce della sua città natale in “Panz & Zoomz”

parole

: Duncan Shaw

Potresti conoscere Duncan meglio per i suoi film epici di prove su strada che lo hanno portato in tutto il mondo e per le sue esibizioni in alcuni dei più grandi eventi ciclistici attraverso il Drop and Roll Tour, ma questa volta non ci sono voli o carte d’imbarco, e noi stiamo rendendo il viaggio molto più vicino a casa…

Da quando sono tornato nella mia città natale, Inverness, l’anno scorso, ho adorato guidare la mia e-bike su alcuni dei sentieri più belli! Ci sono tutti i livelli di difficoltà, dalle ripide sparatorie naturali ai salti sterrati fatti a mano. Ancora oggi trovo ancora nuovi sentieri da percorrere!” — Duncan Shaw

Collaborare con lo scavatore locale, il cippatore e il capo della Zoomy Camera, Callum Brown. L’obiettivo era semplicemente uscire e catturare quanto divertimento si può avere in un paio di giorni di guida nella zona! Sfruttare appieno i giri extra che derivano dall’avere un motore significa più giri, più tempo di difesa, il tutto sfruttando le sue abilità comprovate in competizione, trovando le vie di arrampicata più tecniche per tornare ogni volta in cima alla collina. .

Negli ultimi anni, Duncan è diventato sempre più dipendente dal divertimento che porta la sua e-bike, e questa è stata la forza trainante dietro il suo ultimo video, FUN! Quindi spero che questo ti dia una piccola spinta per tirare fuori la bici e andare a distruggere i tuoi sentieri locali!

